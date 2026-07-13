Çikolata ve kahve tutkunları "Bean to Bar to Cup Festivali"nde buluşuyor

Nitelikli kahve ve çikolata dünyasının öncü isimleri, 18-19-20 Eylül 2026 tarihlerinde, ilk kez düzenlenecek olan "Bean to Bar to Cup Festivali" kapsamında İstanbul Fişekhane’de bir araya geliyor. Roaster Club organizasyonuyla hayata geçirilecek etkinlik, endüstriyel üretim kalıplarını kırarak tamamen "çekirdekten çikolataya" (Bean to Bar) ve "çekirdekten fincana" (Bean to Cup) felsefesine odaklanıyor.

ÇİKOLATADA YENİ BİR DEVRİM

Türkiye'de kahve sektöründe son 15-20 yılda yaşanan üçüncü nesil kahve rüzgarı, nitelikli ürün arayışı ve tercih süreci, Roaster Club Başkanı Kemal Kitapçı’nın öncülük ettiği bu festivalle birlikte çikolata sektörüne de taşınıyor. Sektörel ve toplumsal bir bilinçlenme hareketi başlatmayı hedefleyen Kemal Kitapçı, kakao çekirdeğinin de tıpkı kahve gibi kalitesi, kendine has karakteri ve aroma profilleriyle ayrıştığını kitlelere anlatmayı amaçlıyor.

Etkinlik kapsamında yarışmalar düzenlenecek. Özellikle endüstriyel üreticiler bu yarışmalarda yer alamayacak; yalnızca Latin Amerika kökenli, yapay aromalardan arındırılmış ve kendi doğasındaki meyvemsi, özgün lezzetleri barındıran nitelikli kakao çekirdeklerini kullanan, sağlıklı çikolatayı çikolataseverlerle buluşturmayı amaçlayan butik üreticiler bu yarışmalarda boy gösterebilecek. Festivalin temel misyonu; pasta şeflerine, evinde çocuklarına hijyenik içerikli ürünler hazırlayan annelere ve tüm gastronomi meraklılarına gerçek, orijinal ve saf çikolatanın ne olduğunu doğrudan deneyimleterek öğretmek olacak.

Sektörde yaratılmak istenen bu bilinçlenme hareketi sadece gastronomi meraklılarını değil, diyetisyenleri ve sağlık profesyonellerini de odağına alıyor. Gerçek kakaonun ve temiz içerikli nitelikli çikolatanın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, uzmanlar eşliğinde bu kitleye aktarılarak güçlü bir toplumsal eğitim misyonu üstlenilecek. Festivalin yurt dışından ağırlayacağı konunun uzmanları ve sektörün ayrılmaz parçası olan çikolata yapımına ekipman anlamında destek olan markalar da İstanbul'a davet edildi. Bu markalar, Türkiye pazarını yalnızca ticari bir ekipman veya makine satış alanı olarak gören yaklaşımların aksine; Türk halkına ve yerel sektöre nitelikli kakaonun gerçek faydalarını anlatmak ve bu bilinci kalıcı olarak yerleştirmek amacıyla festivalde ağırlanacak.

AVRUPA'NIN KAKAO OTORİTESİ ROSAİRO CUNHA İSTANBUL'A GELİYOR

Roaster Club Başkanı Kemal Kitapçı’nın nitelikli çikolata odağındaki bu güçlü bilinçlenme çağrısı, uluslararası arenada da büyük bir yankı uyandırdı. Avrupa’nın kakao konusundaki en büyük otoritelerinden biri olan European Bean To Bar Chocolate Association Kurucu ve Başkan Yardımcısı Rosario Cunha, küresel standartları İstanbul’a taşımak üzere Kemal Kitapçı’nın davetiyle festivalin baş konuğu olarak Fişekhane’de yerini alacak. Brandau, gerçekleştireceği özel oturumlar, sektörel paylaşımlar ve tadım etkinlikleriyle bu nitelikli dönüşüm hareketine küresel bir boyut kazandıracak.

"Gerçek bir kakao çekirdeğinin içinde zaten yüzde 52'ye yakın doğal kakao yağı bulunur. Nitelikli çikolata üretimi, bu çekirdeğin ilave yabancı yağlar ve yapay aromalar eklenmeden yalnızca pancar veya şeker kamışı şekeriyle birleştirilerek ezilmesi sanatıdır."

HEYECAN DOLU YARIŞMALAR VE DENEYİM ALANLARI

Festival, eğlence odaklı aktivitelerden ziyade nitelikli yarışmaları ve eğitici deneyim alanlarını ön plana çıkarıyor. Yetenekli baristaların en iyi reçeteyi çıkarmak için kıyasıya mücadele edeceği AeroPress Weekend turnuvası, büyük bir rekabete sahne olacak; yarışmanın kazananı Türkiye’yi Meksika’daki dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazanarak doğrudan bu uluslararası kahve deneyimine uçacak.

Festival kapsamında düzenlenecek turnuva, hem profesyonellerin hem de amatörlerin eşit şartlarda katılabildiği, dünyadaki en adil kahve yarışmalarından biri olma özelliğini taşıyor. Diğer yarışma dallarında nitelikli hammaddelere önceden erişimi olanlar avantaj sağlarken, bu turnuvada tüm yarışmacıların tamamen aynı kahve çekirdeğiyle yarışması fırsat eşitliği yaratıyor. Katılımcıların başarısı; yalnızca değirmen kalınlığı, kahve miktarı ve su sıcaklığı gibi değişkenleri doğru yöneterek, tamamen kahvecilik bilgisiyle en iyi lezzeti ortaya çıkarmaya dayanıyor.

Benzer bir hassasiyet festivalin çikolata yarışmalarında da kendini gösteriyor. Yarışmalara anlık katılım kabul edilmezken, adaylar önceden özgeçmişleri ve sektörel deneyimleriyle titiz bir ön eleme sürecinden geçiriliyor. Endüstriyel hazır karışımları birleştirenlerin aksine, gerçekten "çekirdekten çikolataya" üretim felsefesine sahip butik isimlerin yer alacağı bu özel alanda heyecan doruğa çıkacak. Ön elemeyi geçen yarışmacılara festival yönetimi tarafından tamamen bu felsefeyle üretilmiş %70, %80 ve %100 kakao oranlarına sahip, yaklaşık 20 farklı seçkiden oluşan özel nitelikli çikolatalar sunulacak. Katılımcılar bu özgün ürünleri kullanarak en iyi çikolatalı mus, muffin ve sufle gibi yoğun çikolata barındıran reçetelerini hazırlamak için kıyasıya yarışacaklar. Yarışmanın kazananı Fransa’da 1 haftalık eğitim ödülünün sahibi olacak.