Son Dakika Haberleri: Cilvegözü'nden Bir Yılda 52 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirildi

Cilvegözü'nden Bir Yılda 52 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirildi

1 saat önce

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 2018 yılında Suriye'ye 52 milyon 146 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

Cilvegözü'nden Bir Yılda 52 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirildi, System.String[]
HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 2018 yılında  Suriye'ye 52 milyon 146 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, 2018 yılında 110 bin 387 TIR'ın Suriye'ye çıkış yaptığını, 52 milyon 146 bin dolar tutarında ihracatın gerçekleştiğini söyledi. Cilvegözü'nün Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını ve önceki dönemlere göre artış olduğunu ifade eden Zaroğlu, "Akdeniz bölgesine komşu illere göre kıyaslanırsa Hatay'ın ihracattaki payı yüzde 35, ithalatdaki payı ise yüzde 43 olarak gerçekleşti. Hatay, uluslararası eşya taşımacılığında İstanbul'dan sonra 2'nci il durumundadır. Bölgenin bu kadar canlı olmasının sebebini ise Cilvegözü'ne bağlıyoruz" dedi.

Zaroğlu, Türkiye sınırına yakın olan İdlib bölgesinde zaman zaman meydana gelen güvensizlik ortamı nedeniyle yaşanan sıkıntılardan kurtulmayı ve açılması planlanan Hamam bölgesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın da bir an önce faal duruma gelmesini beklediklerini söyledi. 

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:13 Kaynak: DHA

Reyhanlı, Hatay, İhracat, Cilvegözü, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı İngiltere'de Yeni Yıla Giren Gençler, Eğlencenin Dozunu Kaçırdı

Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti Son Dakika! Şırnak'ta Terör Örgütünün Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 11:55:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cilvegözü'nden Bir Yılda 52 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]