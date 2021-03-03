Çin, dünyada en fazla milyardere sahip ülke oldu - Son Dakika

Çin, dünyada en fazla milyardere sahip ülke oldu

03.03.2021 22:56
Çin, dünyada en fazla milyardere sahip ülke oldu, System.String[]

Hurun Report tarafından yayınlanan 2021 Zenginler Listesi'nde bir önceki yıla göre, Çin'den listeye 259 milyarder daha eklenmesi ile Çin bin 58 milyardere ulaşarak, dünyada en çok milyarderin yaşadığı ülke oldu.

Hurun Report tarafından yayınlanan 2021 Zenginler Listesi'nde bir önceki yıla göre, Çin'den listeye 259 milyarder daha eklenmesi ile Çin bin 58 milyardere ulaşarak, dünyada en çok milyarderin yaşadığı ülke oldu. Covid-19 salgını nedeniyle iş faaliyetinin kesintiye uğramasına rağmen 2020 dünya genelinde milyarderler için patlama yılı oldu.

Hurun Report tarafından yayınlanan 2021 Zenginler Listesi'nde Çin zirvede yer aldı. Geçtiğimiz yıl yayınlanan listeye 259 milyarderin daha eklendiği Çin'de, bu yıl bin 58 milyarderin yaşadığı tespit edildi. Çin dünyada en fazla milyardere ev sahipliği yapan ülke oldu.

Çin'in hemen arkasından ise 2. sırada 696 milyarder ile ABD, 3. sırada ise 177 milyarder ile Hindistan yer alıyor. Listenin geri kalanında ise 141 milyarder ile Almanya, 134 milyarder ile İngiltere, 100 milyarder ile İsviçre ve 85 milyarder ile Rusya yer aldı.

2 bin 312 milyarder servetlerini artırdı

Dünya genelinde geçtiğimiz yıl 610 yeni milyarder tespit edilirken, geçen yıldan bu yana 2 bin 312 milyarder servetlerini artırdı. Listede ek olarak geçen yıl 32 milyarder öldüğü ve 282 milyarderin ise servetlerinde değişiklik yaşamadığı kaydedildi.

Hurun Report Başkanı Rupert Hoogewerf yaptığı açıklamada, ABD ile ticaret savaşına rağmen yeni milyarderlerin 259'unun komünist ülkeden çıkmasına dikkat çekerek, bu sayının dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla olduğunu belirtti. ABD'de son 5 yılda tespit edilen 160 milyardere karşılık Çin'de aynı süreçte 490 yeni milyarder tespit edildiğini belirten Hoogewerf, bu durumu, "Servet oluşturma Asya'ya taşınıyor" dedi.

Her hafta 8 kişi milyarder oldu

Geçtiğimiz yıl dünya genelinde başlayan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iş faaliyetinin kesintiye uğramasına rağmen 2020 yılı dünya genelinde milyarderler için patlama yılı oldu. Hoogewerf, 2020'de kısmen "niceliksel genişleme" ile körüklenen borsalardaki patlama nedeniyle her hafta 8 kişinin milyarder olduğunu ifade etti. Hoogewerf açıklamasında, "Dünya, tek bir yılda bu kadar çok zenginliğin tespit edildiğini hiç görmedi" dedi.

Geçen yıl dünyada zenginlik oluşturmanın da son derece hızlı olduğunu belirten Hoogewerf, 2020'de 150 milyar dolardan fazla para kazanan Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk'ın dünyanın en zengin insanı olduğunu kaydetti. Musk'ı ise Amazon'dan Jeff Bezos ve Pinduoduo'dan Colin Huang takip etti. - PEKİN

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Patlama, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çin, dünyada en fazla milyardere sahip ülke oldu - Son Dakika Ekonomi


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