Çin'in dev oyun yayın platformu Nimo TV, ilk kez Gaming İstanbul'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Çin'in dev oyun yayın platformu Nimo TV, ilk kez Gaming İstanbul'da - Son Dakika Spor

Çin'in dev oyun yayın platformu Nimo TV, ilk kez Gaming İstanbul'da

6 saat önce

Çin'in en büyük canlı yayın oyun platformu ve Tencent'in ortak olduğu Huya şirketi çatısı altında bulunan Nimo TV; ana sahne, Influencer Lounge ve giriş bilekliği sponsoru olduğu Gaming İstanbul'da Türk kullanıcılarına merhaba diyecek.

Çin'in dev oyun yayın platformu Nimo TV, ilk kez Gaming İstanbul'da, System.String[]

Çin'in en büyük canlı yayın oyun platformu ve Tencent'in ortak olduğu Huya şirketi çatısı altında bulunan Nimo TV; ana sahne, Influencer Lounge ve giriş bilekliği sponsoru olduğu Gaming İstanbul'da Türk kullanıcılarına merhaba diyecek.


10 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip ve oyun severlerin favori mobil yayın mecralarından olan Nimo TV, Gaming İstanbul ile başlayarak Türkiye pazarında çeşitli faaliyetlerde bulunacak.


Nimo TV CEO'su Fee Liu: 'Türkiye'de 30 milyondan fazla oyuncu var, dolayısıyla burası bizim için çok önemli bir pazar. Kullanıcılarımızla ilk kez Gaming İstanbul gibi önemli bir fuarda buluşacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyada desteklediğimiz birçok girişim gibi Türkiye'nin oyun sektöründe bulunan farklı firmalarıyla da birlikte çalışarak hem oyun hem espor sektörüne katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Türkiye'nin en büyük ve en profesyonel espor yarışmalarını ve canlı yayın platformunu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu konuda attığımız ilk somut adım olan LoL Partnerlik, Dark Passage, Beşiktaş, 1907 Fenerbahçe, Galakticos, İstanbul Wild Cats, 5 Ronin, Royal Youths ve Aurora işbirliği anlaşmalarımızı resmi olarak Gaming İstanbul'da açıklayacağız. Bu önemli fuarın sponsorları arasında bulunmaktan da gurur duyuyoruz.' dedi.


Gaming İstanbul'un ana sahnesinde Nimo TV tarafından düzenlenecek, 32 kişiden oluşan toplam 8 takım PUBG Mobile ve 40 kişiden oluşan toplam 8 takım Mobile Legends Bang Bang turnuvalarında yarışacak. Nimo TV'den canlı yayınlanacak bu turnuvalara ziyaretçiler de katılabilecek. Kaos gibi ünlü influencer'ların katılacağı etkinliklerde aynı zamanda canlı yayınlarda iPad ve PS4 gibi hediyeler verilecek. Ziyaretçiler Conan Exiles ve Mount & Blade II Death Match karşılaşmalarını; cosplayerlar ile VR Beat Saber, Fortnite Parkour gibi etkinlikleri izlerken birbirinden değerli oyun hediyelerinin de sahibi olacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, TV, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:13 
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