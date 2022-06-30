Çin'in Mars Keşif Aracı Hedeflenen Keşif Görevlerini Tamamladı - Son Dakika
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Çin'in Mars Keşif Aracı Hedeflenen Keşif Görevlerini Tamamladı

30.06.2022 11:49
Çin'in Mars Keşif Aracı Hedeflenen Keşif Görevlerini Tamamladı

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Çin'in Tianwen-1 keşif aracının hem yörünge kaşifi hem de gezgininin hedeflen bilimsel keşif görevlerini tamamladığını duyurdu.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Çin'in Tianwen-1 keşif aracının hem yörünge kaşifi hem de gezgininin hedeflen bilimsel keşif görevlerini tamamladığını duyurdu. Tianwen-1 yörünge kaşifinin normal operasyonları, Çarşamba itibarıyla 706 güne ulaştı. CNSA, yörünge kaşifinin küresel taramaya imkan veren tüm bilimsel araştırma cihazlarıyla Mars'ın tüm küresini kapsayan orta çözünürlükte resim verilerini elde ettiğini söyledi. Yörünge kaşifi, şu ana kadar Mars'ın etrafında 1.344 dönüş gerçekleştirdi. CNSA, yörünge kaşifinin gelecekte gerçekleştirilecek görevler için tam küresel uzaktan algılama taraması yürütüp teknoloji deneylerini genişletmeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Tianwen-1 keşif aracı; bir yörünge kaşifi, bir iniş aracı ve Zhurong adlı bir gezginden oluşuyor. Keşif aracının, 15 Mayıs 2021 tarihinde devasa bir Mars ovası olan Utopia Planitia'da önceden seçilmiş iniş alanına iniş yapmasıyla Çin ilk kez bu gezegene bir keşif aracı indirmiş oldu. Zhurong gezgini, 22 Mayıs 2021'de Mars yüzeyinde gezinmeye başladı. 15 Ağustos 2021'de 90 Mars gününü kapsayan belirlenmiş görevini tamamlayan Zhurong, başka keşif görevleri için çalışmayı sürdürdü. Mars yüzeyinde 1.921,5 metre yol kateden Zhurong, Kızıl Gezegen'deki dondurucu kış ve tozlu hava koşulları yüzünden 18 Mayıs'ta uyku moduna geçti. Gezgin, Aralık ayında çalışma koşullarının daha iyi hale gelmesiyle yeniden faaliyete geçecek. Gezgin ve yörünge kaşifi, iki yıl süren uçuş ve keşif görevleri sırasında sahip oldukları 13 bilimsel araştırma cihazı aracılığıyla 1.040 gigabayt ham bilimsel veri topladı. Dünya'ya ulaşan ve Dünya'da işlemden geçirilen veriler, standart bilimsel veri ürünlerine dönüştürülecek. Veriler daha sonra ek analiz ve yorumlama işlemleri için aylık olarak bilim insanlarına teslim edilecek.

İlgili sonuçlar, yurtiçinde ve yurtdışında çıkan ünlü dergilerde yayımlandı. Bu bilimsel veriler tüm dünyadaki bilim insanlarına açılacak. CNSA, Çin'in tüm dünyadaki bilim insanlarını ilgili araştırmalara başvurmaya ve evrenin keşfini birlikte ileri götürmeye davet ettiğini söyledi. CNSA, uzay idaresinin açıklık ve paylaşma ruhuyla tüm ülkelerin uzay kuruluşları ve bilimsel topluluklarıyla işbirliğini aktif şekilde ilerleteceğini vurguladı. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'yla (ESA) Mars yörünge kaşiflerinin verilerini paylaşan CNSA, bu ajanslarla çarpışma tahminleri konusunda işbirliği yaptı. Zhurong ile ESA'nın Mars Express uzay aracı, yörüngede aktarım iletişimi testi yaptı. Mars geçişi sırasında CNSA, Tianwen-1 ve Mars Express keşif araçlarını kullanarak Rusya, Almanya, İtalya, Avustralya, Güney Afrika ve diğer ülkelerdeki gözlemevleriyle birlikte solar okültasyon ve güneş rüzgarı gözlemleri gerçekleştirdi. CNSA, tüm bu küresel işbirliklerinin büyük sonuçlar verdiğini, insanlığın bilgi birikimini zenginleştirdiğini ve bilim alanında insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşasına katkıda bulunduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Zhurong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Mars Keşif Aracı Hedeflenen Keşif Görevlerini Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Mars Keşif Aracı Hedeflenen Keşif Görevlerini Tamamladı - Son Dakika
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