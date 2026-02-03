Çin ve Singapur Güvenlik İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
Çin ve Singapur Güvenlik İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve Singapur Güvenlik İşbirliğini Güçlendiriyor
03.02.2026 11:56
Çin ve Singapur, uyuşturucu ile mücadele ve güvenlik alanlarında işbirliğini artırma kararı aldı.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Beijing'de Singapur Ulusal Güvenlik Koordinasyon Bakanı ve İçişleri Bakanı Kasiviswanathan Shanmugam ile bir araya geldi.

Wang pazartesi gerçekleşen görüşmede, Çin'in Singapur ile uyuşturucuyla mücadele, göç yönetimi, telekom ve çevrimiçi dolandırıcılık ile mali suçlarla mücadele gibi alanlarda işbirliğini artırmaya ve ilgili mekanizmaları geliştirmeye hazır olduğunu söyledi. Wang ayrıca, daha fazla tatbiki sonuç elde etmek ve her iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamak üzere çaba göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Çin'in iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi için Singapur ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirten Wang, kolluk kuvvetleri ve güvenlik alanındaki ikili işbirliğinin stratejik ve uzun vadeli bir perspektifle ele alınıp geliştirileceğini söyledi.

Shanmugam ise Çin'le yakın iletişimi sürdürerek kolluk kuvvetleri ve güvenlik alanlarında tatbiki işbirliğini artırmaya istekli olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Singapur, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Singapur Güvenlik İşbirliğini Güçlendiriyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çin ve Singapur Güvenlik İşbirliğini Güçlendiriyor
