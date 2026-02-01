Çin Yüksek Hızlı Trenleri Bahar Bayramı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Çin Yüksek Hızlı Trenleri Bahar Bayramı İçin Hazırlanıyor

Çin Yüksek Hızlı Trenleri Bahar Bayramı İçin Hazırlanıyor
01.02.2026 14:46
Çin'de yüksek hızlı trenler, 2 Şubat 2026'daki Bahar Bayramı seyahat yoğunluğuna hazırlanıyor.

GUANGZHOU, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'de yüksek hızlı trenler, 2 Şubat 2026'da başlayacak ve "chunyun" olarak da bilinen Bahar Bayramı'nda seyahat yoğunluğu için hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl bu yoğun seyahat sezonunda, memleketlerinden uzakta yaşayan, çalışan veya okuyan milyonlarca insan, Çin'in en önemli geleneksel bayramı için evlerine dönüyor. Bu yoğun seyahat dönemi, dünyanın en büyük yıllık insan göçünü oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua

Bahar Bayramı, Ekonomi, Kültür, Ulaşım, Güncel

