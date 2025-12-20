Arkadaşını silahla öldürdü! Cinayeti bu sözlerle itiraf etti

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Kevser Sokak'ta saat 04.00 sıralarında vahşet yaşandı. Orhan Kocataş (41) ile evinde birlikte içki içtiği arkadaşı İdris A. (40) arasında tartışma çıktı.

ALKOL ALDIĞI ARKADAŞINI KATLETTİ

Çıkan tartışma sonrası evden ayrılan İdris A., bir süre sonra tekrar geri döndü. Evin önünde yeniden başlayan tartışma, bu kez kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki tabancayı çıkartan İdris A., 4 el ateş ederek Orhan Kocataş'ı başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Orhan Kocataş kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ÖLMÜŞ ANNEME KÜFREDİNCE KENDİME HAKİM OLAMADIM"

Olay sonrası kaçan ve hırsızlık suçundan arandığı belirtilen İdris A., polis ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla suç aletiyle birlikte yakalandı. İdris A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İdris A.'nın, emniyet ifadesinde; "Ölmüş anneme küfredince kendime hakim olamadım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Diğer yandan Orhan Kocataş'ın cansız bedeni otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.