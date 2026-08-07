City’s Residences’ın mimarı Mustafa Toner: ”5 Dakikada Yaşam” İstanbul’un yeni yaşam modeli oluyor! - Son Dakika
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City’s Residences’ın mimarı Mustafa Toner: ”5 Dakikada Yaşam” İstanbul’un yeni yaşam modeli oluyor!

City’s Residences’ın mimarı Mustafa Toner: ”5 Dakikada Yaşam” İstanbul’un yeni yaşam modeli oluyor!
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City's Residences'ın iç mimarı Mustafa Toner, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) hemen yanında yükselen ve Eylül-Ekim 2026'da satışa çıkması beklenen projenin '5 dakikada yaşam' modeliyle tasarlandığını belirterek, "Yaşamınıza değer katan her şey yürüme mesafesinde. Bu model sakinlerine günde en az 3 saat zaman tasarrufu sağlıyor" dedi.

20 yıl önce Nişantaşı'nda doğmuş alışveriş ve yaşam stili markası City's, Türkiye'nin global ölçekli ilk 'residence' markası olmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın sayılı karma yaşam projelerinden olan ve Eylül-Ekim 2026'da satışa çıkması beklenen City's Residences, Türkiye'nin finansal kalbi olan İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) hemen yanında konumlanıyor.

Projenin 'butik şehir' anlayışı ile tasarlandığını belirten City's Residences'ın iç mimarı Mustafa Toner, "Global bir marka olmanın şartı, insanın yaşam kalitesine somut ve ölçülebilir bir katkı sağlamak. Geleneksel şehir yaşamında ev, iş, sosyal alanlar ve doğa birbirinden uzak. City's Residences, her ihtiyacın yürüme mesafesinde olduğu bütünsel bir butik şehir' olacak" dedi.

Yaklaşık 500 bin metrekare inşaat alanına sahip projede; 1.450 konutun yanı sıra 4.500 kişilik ofis kampüsü, 500 yatak kapasiteli yeni nesil hotel, 14 bin metrekarelik City's PSM (Kültür-Sanat Merkezi), 6 bin metrekareye yayılan spor ve etkinlik alanlarıyla City's Members Club, 1.000 metrekarelik City's lounge ve sosyal alanlar yer alacak.

Evden ofise 2 dakika

Proje fonksiyonları arasındaki mesafeleri somutlaştıran Toner, şunları kaydetti: "City's Residences'ta evinizden ofisinize 2 dakikada, dünya markalarına ev sahipliği yapan City's İstanbul AVM'ye 3 dakikada, Kuzey Ormanları'ndan ilham alan 50 bin metrekarelik City's Park'a 4 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Proje trafiğin hayatımızdan çaldığı zamanı, sevdiklerinize ve kendinize ayırabileceğiniz kaliteli anlara dönüştürüyor. Bu, ciddi bir ekonomik ve psikolojik verimlilik modeli."

Günde en az 3 saat zaman tasarrufu

Projenin DNA'sı olarak ifade edilen '5 dakikada yaşam' felsefesine dikkat çeken Toner, "Yaşamınıza değer katan her şeyin yürüme mesafesinde yer alması, üstelik bu konforu şehrin merkezinde yaşayabilmek benzersiz bir özellik. City's Residences '5 dakikada yaşam' modeliyle, sakinlerine günde en az 3 saat zaman tasarrufu sağlıyor. Bu da yılda yüzlerce saatin yolda ve trafikte değil; aileyle, arkadaşlarla geçirilebileceği ya da hobilere ayrılabileceği anlamına geliyor. Modern metropol insanı için en büyük lüks, trafikte geçmeyen saatler, sevdikleriyle paylaşılan anlar ve dingin bir zihin" ifadelerini kullandı.

'5 Dakikada Yaşam' modeli ve 'City's Living' felsefesiyle tasarlanan proje, Bağdat Caddesi'nin Avrupa'ya bağlandığı aksta, E-5 ile TEM'in kesiştiği noktada yer alıyor. Projenin bahçesindeki metro bağlantısıyla hem havalimanına hem de Avrupa Yakası'nın tamamına erişim sağlanıyor. City's Residences'ın çevresinde pek çok eğitim kurumu ve sağlık merkezi de bulunuyor.

1+1'den 5,5+1'e residence seçenekleri

Dünya metropollerindeki simge yapılarla yarışabilecek, estetik ve fonksiyonu en üst seviyede buluşturan bir yaşam ortaya koyduklarını söyleyen Toner, tasarımda yıllar geçtikçe değerlenen 'zamansızlık' ilkesini benimsediklerini belirtti. Cephedeki asil duruş, kullanılan doğal malzemeler ve ışık oyunları, bu karma yaşam projesinin İstanbul için bir prestij sembolü olmasını sağlıyor. Projede 1+1'den 5,5+1'e uzanan residence seçenekleri yer alıyor. Residence'lar geniş camları ve yüksek tavanları ile gün ışığını içeri alan bir tasarıma sahip. Bloklara doğrudan bağlanan otoparklar, her yapıya özel tasarlanan lobiler ve hemen erişilebilen sosyal donatılar, City's Residences'ın yaşam konforunu destekliyor.

City's Residences, JustWork Ofis Kampüsü, JustAcademy, JustStay ve JustEvent gibi markaların entegrasyonuyla çok yönlü bir yaşam merkezi haline geliyor. City's İstanbul AVM de projeyle beraber genişliyor. Pek çok dünya markası karma yaşama dahil oluyor. Proje ayrıca İstanbul'a dünyanın en büyük ve teknolojik olarak ileri Performans Sanatları Merkezleri'nden birini kazandırıyor.

'Huzur mühendisliği’ ile güvenlik

Projedeki iç mimari tasarım anlayışını da anlatan Toner, "City's Residences ile hedefimiz, sadece İstanbul'da değil, New York ve Londra gibi metropollerdeki lüks konut standartlarıyla rekabet edebilecek, hatta bu standartları yukarı taşıyacak bir marka DNA'sı oluşturmaktı. Gösterişten uzak ancak her detayında yüksek kaliteyi, asaleti ve sürdürülebilirliği hissettiren; rafine bir tasarım anlayışı benimsedik" dedi.

Toner, projenin tasarım gustosuna ilave olarak 'huzur mühendisliği' anlayışıyla uluslararası standartlarda güvenlik sunduğunu vurguladı. Deprem ve çevresel faktörlere karşı 'sıfır hata' prensibiyle tasarlanan binalar, sakinlerine tam bir huzur ve güvenlik vadediyor. İleri teknoloji altyapısı, enerji verimli sistemler, IoT ve yapay zekâ destekli bina yönetimi ile sürdürülebilir ve ekolojik yaşam modeli sağlanıyor.

5 dakikalık konfor çemberi

City's Living'in hayatı kolaylaştıracağını verdiği zaman matematiğini örneklerle açıklayan Toner, şu değerlendirmede bulundu: "Örneğin 2 dakikada iş ve zindelik diyebiliriz. Kahvenizi evinizde içip sadece birkaç dakika içinde ofisinize ulaşabilir ya da günün yorgunluğunu City's Members Club'ın ayrıcalıklı dünyasında atabilirsiniz. Aynı şekilde 3 dakikada moda ve sanata ulaşabilirsiniz. Dünyanın önde gelen markaları, gurme lezzetler ve kültür-sanat etkinlikleri, evinizden sadece 3 dakika yürüyüş mesafesinde sizi karşılıyor. 4-5 dakikada kentle tam entegrasyon sağlarsınız. Şehir merkezine bağlanan metro ağı, prestijli eğitim kurumları ve sağlık merkezleri, 5 dakikalık konfor çemberinizin içinde yer alıyor."

İstanbul Finans Merkezi, İstanbul, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Gayrimenkul City’s Residences’ın mimarı Mustafa Toner: ”5 Dakikada Yaşam” İstanbul’un yeni yaşam modeli oluyor! - Son Dakika

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SON DAKİKA: City’s Residences’ın mimarı Mustafa Toner: ”5 Dakikada Yaşam” İstanbul’un yeni yaşam modeli oluyor! - Son Dakika
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