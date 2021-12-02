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CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarından engelli bireylere destek - Son Dakika

CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarından engelli bireylere destek

02.12.2021 14:32
CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarından engelli bireylere destek

Bedensel engeli bulunan vatandaşların "enerjileri kesilmeden" hayatın içinde yer almasını hedefleyen "Hayatı Aydınlat Projesi" 24 merkezi noktaya kurduğu akülü sandalye şarj istasyonlarına, 2022 yılında 7 yeni istasyon daha ekleyerek toplam istasyon sayısını 31'e çıkarmayı hedefliyor.

Bedensel engeli bulunan vatandaşların "enerjileri kesilmeden" hayatın içinde yer almasını hedefleyen "Hayatı Aydınlat Projesi" 24 merkezi noktaya kurduğu akülü sandalye şarj istasyonlarına, 2022 yılında 7 yeni istasyon daha ekleyerek toplam istasyon sayısını 31'e çıkarmayı hedefliyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarının 2016 yılında başlattığı projeyle engelli vatandaşların şarj istasyonlarından ücretsiz faydalanması amaçlanıyor.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarının desteği ile 2016 yılında başlayan Hayatı Aydınlat Projesi, engelli vatandaşların "sokaktaki enerjisi" oldu. Projenin İstanbul Avrupa Yakası ayağını üstlenen CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in, bedensel engelli vatandaşların enerjileri kesilmeden hayatın içinde yer alabilmesi için merkezi noktalara kurduğu akülü sandalye şarj istasyonu sayısı 2021 yılında toplam 24'e ulaştı ve 'engelsiz hattın' uzunluğu da 175 kilometreyi buldu. İlk etapta 1'i Çağlayan'daki Genel Müdürlük binasının önünde, 12'si ise Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'ndaki duraklar olmak üzere 13 noktada akülü sandalye şarj istasyonu kuran CK Enerji Boğaziçi Elektrik daha sonra bu istasyonlara Taksim, Yenikapı, Sanayi Mahallesi, Başakşehir Metro Durağı, Capacity AVM, Kanyon AVM, Zeytinburnu Engelliler Müdürlüğü, Kasımpaşa Camii Önü, Şirinevler Beyaz Masa, Sefaköy Metrobüs Durağı ve son olarak Mecidiyeköy– Mahmutbey Metro Hattındaki Çağlayan metro istasyonunu ekledi. Projenin hedefi 2022 yılında toplam 7 yeni istasyon daha kurarak bu sayıyı 31'e çıkarmak.

"3 ARALIK FARKINDALIK OLUŞTURMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TARİH"

"Engelli vatandaşlarımızın yaşamaya katılmasında bir engel kalmaması için kurumlara, kişilere, özetle hepimize sorumluluk düşüyor" diyen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü toplumsal farkındalık oluşturması adına önemli bir tarih. CK Enerji Boğaziçi Elektrik olarak biz de Dünya Engelliler Günü'nde, toplumsal engellerin azaltılmasının önemine dikkat çekmek istiyoruz. Şirket olarak sosyal sorumluluk projelerimizi oluştururken bu hassasiyet ile yola çıkıyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımızın desteği ile başlattığımız "Hayatı Aydınlat Projesi" bizim için özel bir yere sahip. İstanbul Avrupa Yakası'nda insan trafiğinin yoğun olduğu, metro hatlarına yakın, merkezi noktalara engelli vatandaşlarımızın günün her saatinde ücretsiz olarak yararlanabileceği akülü sandalye şarj istasyonları kuruyoruz. Halen 24 noktada hizmet veren istasyon sayımızı 2022 yılında 31'e çıkarmayı planlıyoruz. Belediyelerimiz ile iş birliği içinde doğru noktayı belirleyip, daha fazla vatandaşımızın bu istasyonlarımızdan yararlanması için çalışmalarımız devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

HAYATI AYDINLAT KONSERLERİ DÜZENLENİYOR

CK Enerji çatısı alında yer alan 3 görevli tedarik şirketi tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi "Hayatı Aydınlat" ilk kez 2016 yılında devreye girdi. Çalışanlardan gelen öneriler ışığında çerçevesi çizilen projenin odağında da çalışanlar bulunuyor. Proje kapsamında ünlü isimlerin ve çalışanların sahne aldığı Hayatı Aydınlat Konserleri düzenleniyor. Konserler ve sponsorlardan elde edilen gelirlerin yanı sıra CK Enerji şirketlerinin kendi ayırdıkları bütçelerle "Association for Coaching Türkiye" Koçluk Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı iş birliği ile özel çocuklara 7 özel sınıf oluşturulurken bedensel engellilerinin akülü sandalyelerini dışarıda bulundukları zaman kolaylıkla şarj edebilmeleri için merkezi noktalara akülü sandalye şarj istasyonları kurulmaya başlandı. Pandemi nedeniyle iki yıldır konserlere ara verilse de CK Enerji Boğaziçi Elektrik, yeni istasyonlar kurmaya devam etti ve Avrupa Yakası'ndaki toplam istasyon sayısını 24'e çıkardı. Yeni istasyonlar ile bu rakamın 2022 yılında 31'e ulaşması bekleniyor.


İstanbul, Engelli, Enerji, Metro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarından engelli bireylere destek - Son Dakika


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