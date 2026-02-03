Clinton Çifti Epstein Soruşturmasında İfade Verecek

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden komiteye yönelik yaptığı paylaşımında, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bill Clinton ile Hillary Clinton'ın "iyi niyetle müzakere ettiğini" belirten Urena, ikilinin Epstein ile ilgili Kongre'de yürütülen soruşturma kapsamında ifade vereceğini bildirdi.

"SİZE ANLATTILAR AMA UMURSAMADINIZ"

Urena, "Yemin altında bildiklerini size anlattılar, ama siz umursamadınız. Ancak eski Başkan (Bill Clinton) ve eski Dışişleri Bakanı (Hillary Clinton) orada olacaklar. Herkese uygulanacak bir emsal oluşturmayı sabırsızlıkla bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"KONGRE'YE İTAATSİZLİK"

Denetim Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer ise Clintonların ifade vermeyi kabul etmelerinin tek nedeninin haklarındaki "Kongre'ye itaatsizlik" suçlamaları olduğunu savunarak, henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığını belirtti.

Ellerinde yazılı bir belge olmadığını belirten Comer, teklife açık olduklarını ancak bunun "ne söylediklerine bağlı" olduğunu ifade etti. Çiftin ne zaman ifade vereceğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İFADE VERMEYECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİLER

Bill ve Hillary Clinton çifti, 13 Ocak'ta, Epstein davasına ilişkin Kongre'de yürütülen soruşturmada kendilerine gönderilen celbe uymayacaklarını ve ifade vermeye gitmeyeceklerini açıklamıştı. Denetim Komitesi Başkanı Comer de Clinton çiftinin ifade vermeye gelmemesine karşın "Kongre'ye itaatsizlik" suçlamasıyla dava açacağını bildirmişti.

SUÇLU BULUNDULAR

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin, Clinton çiftinin soruşturmada ifade vermeyi reddetmesi üzerine "mahkemeye itaatsizlik"ten yargılanmaları konusunda yaptığı oylamada, ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton 8'e karşı 34 oyla, eşi ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise 15'e karşı 28 oyla "mahkemeye itaatsizlik"ten suçlu bulunmuştu.

Comer, daha sonra çiftin avukatı tarafından yapılan ve Bill Clinton'ın yazılı tutanaklı bir mülakata katılması ile Hillary Clinton'ın yeminli bir beyan sunması yönündeki teklifi reddederek, her ikisinin de komite önünde yeminli ifade vermesi gerektiğini belirtmişti.