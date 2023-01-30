Topu metruk binaya kaçan çocuklar içeri girdiklerinde çürümüş cesetle karşılaştı - Son Dakika
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Topu metruk binaya kaçan çocuklar içeri girdiklerinde çürümüş cesetle karşılaştı

30.01.2023 10:43

Antalya'nın Kemer ilçesinde sokakta oyun oynayan çocukların topu metruk binaya kaçtı. Topu almak için binanın içine giren çocuklar çürümüş erkek cesedi buldu. Battaniyeye sarılmış halde bulunan cesedin 55 yaşındaki Mustafa Seçen'e ait olduğu tespit edildi.

Merkez Mahallesinde 12 yaşlarındaki 5 arkadaş araç trafiğine kapalı olan 123. sokakta top oynamak için bir araya geldi. Çocukların topu uzun süredir metruk haldeki bir villanın üst katına kaçtı. Binanın durumundan çekinen çocuklardan 3'ü sokakta beklerken, 2'si binaya girerek toplarını aramaya başladı.

CESET BULDULAR

Üst katta ağır bir koku algılayan çocuklar hemen ardından duvarın dibinde battaniyeye sarılmış halde yatan çürümüş cesedi gördü. Çocukların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın 55 yaşındaki Mustafa Seçen olduğu belirlendi.

EVSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Seçen'in cesedi, önce Kemer Devlet Hastanesi Morguna, ardından otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Seçen'in Kemer'de kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığı ve evsiz olduğu öğrenildi.

Çocuklar, metruk binaya kaçan top için girdiği evde cesetle karşılaştı

ÇEVRE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

Kemerde kuyumculuk yapan Gönül Saraç'a ait olan evin kadının vefatından sonra metruk hale geldiği, işgal, hırsızlık, yangın gibi olayların yaşandığı bir yer haline geldiği belirtildi. Evsizlerin barınağı haline gelen binada son olarak ceset bulunmasından duydukları rahatsızlığı dile getiren çevre sakinleri, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.

Çocuklar, metruk binaya kaçan top için girdiği evde cesetle karşılaştı
Kaynak: İHA
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Tragger, Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Topu metruk binaya kaçan çocuklar içeri girdiklerinde çürümüş cesetle karşılaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Topu metruk binaya kaçan çocuklar içeri girdiklerinde çürümüş cesetle karşılaştı - Son Dakika
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