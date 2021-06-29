Çocukların tablet sevdası oyuncak satışlarını arttırdı - Son Dakika

Tablet ve bilgisayarlar çocukların oyuncaklara olan ilgisini azaltmak yerine arttırıyor. Satışlardaki talepte ise oyun ve çizgi film karakter figür oyuncakları başı çekiyor.

Günümüzde özellikle pandemi döneminde dışarıda arkadaşlarıyla eğlenemeyen veya uzaktan eğitimden dolayı okula gidemeyen çocuklar, tablet ve bilgisayar oyunlarıyla daha fazla vakit geçiriyor. Bu durum çocukların oyuncaklara olan ilgisinin azaldığını düşündürse de tam aksine ilgi her geçen gün daha da artıyor. Çocuklar hem oynadıkları oyunun, hem de izledikleri videoların veya çizgi filmlerin karakterlerini elinde tutmak istiyor, o dünyayı elle tutulur hale getirmek amacıyla da aileler soluğu oyuncak mağazalarında alıyor. Bunların yanı sıra tablet veya bilgisayardan oyun oynarken ve çizgi film izlerken aralara sıkıştırılan reklamlar da oyuncak satışlarının artmasında büyük roller oynuyor.

"Çocuklar oyun ve çizgi film karakterlerini ellerine almak istiyor"

Eskişehir'de oyuncak mağazası işleten Ercan Üstünbaş, çocukların tablet ve bilgisayarda geçirdikleri vakitten dolayı oyuncaklara ilginin azalmayıp arttığını söyledi. Çocukların oyun ve çizgi filmlerde gördükleri karakterleri ellerine alarak onlarla oynamak istediklerini belirten Üstünbaş, "Laptop, tablet gibi elektroniklerden dolayı oyuncaklara olan ilginin azaldığını düşünmüyorum, bence tam aksine arttı. Çünkü çocuklar doğal olarak orada gördükleri karakterleri ellerine alarak onlarla oyun oynamak istiyorlar. Orada ne oynuyorlar mesela Superman, Batman, Spiderman gibi karakterleri alıyor elinde, o karakterle arkadaş oluyor çünkü dışarıda çok arkadaşı yok artık. Evde kapalı, onunla arkadaş oluyor ve onunla gününü geçiriyor. Bu yüzden oynadığı oyundaki karakter ve objeleri elde etmek istiyor. Bu bir karakter de olabilir, örneğin Şirinler ve Şirinlerdeki ev olabilir. Çocuk, oradaki köyü kurmak istiyor. O yüzden çoğu oyuncak satışında bana kalırsa daha da artış oldu" ifadelerini kullandı.

"Bazı oyuncaklar için insanlar sıraya giriyor"

Televizyon kanallarında ve internet ortamında sıkça karşılaşılan yeni oyuncak reklamlarının oyuncak satışlarında etkili olduğu aktaran oyuncakçı Ercan Üstünbaş, ailelerin çocuklarına, mağazalara sınırlı sayıda getirilen bu ürünleri alabilmek amacıyla sıraya girdiğini belirtti. Üstünbaş, konuyla ilgili olarak, "Bizim zamanımızda böyle mağazalar yoktu, daha azdı. Şimdi çocuklar oynadıkları oyunlarda veya izledikleri çizgi film kanallarındaki reklamlarda oyuncakları görüyorlar. Örneğin, reklamda yeni bir oyuncak bebeğin çıktığı söyleniyor, devamlı gelip bize onu soruyorlar. Sınırlı sayıda geldiği için daha sonra elimizde kalmadığı zaman isim ve telefon numarası alıyoruz, ürün geldiği zaman müşterileri arayıp haber veriyoruz. Onlar da gelip alıyorlar" diye konuştu.

Oyuncak satın alırken nelere dikkat etmeli?

Çocukların oyuncaklara olan ilgisinin bu kadar arttığı bir dönemde ailelerin oyuncak satın alırken dikkat etmesi gereken durumlara da değinen oyuncakçı Üstünbaş, bu unsurları şu sözlerle aktardı:

"Artık oyuncaklardaki standartlar gelişti. CE sertifikasına mutlaka dikkat edilmesi lazım. CE, standartlara uyduğuna dair yer alan bir belgedir. Ürünün üzerinde imalatçı firmanın adının ve adresinin olması, kaç yaşa uygun olduğu yazar. Bunların hepsi önemlidir. Satıcılar da buna dikkat eder. 0-3 yaş için uygun olmayan bir ürünü 0-3 yaş için alındığında yutma veya nefes borusuna kaçma gibi tehlikeler olabilir. Bir oyuncak 0-3 yaş için uygun değilse zaten o çocuk onu oynamaktan zevk almaz. Üretici firma ismi, adresi, CE damgasına mutlaka dikkat etmeliler." - ESKİŞEHİR