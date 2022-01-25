Üye Girişi
ÇORLU TREN KAZASINDA 9'UNCU DURUŞMA BAŞLADI - Son Dakika

ÇORLU TREN KAZASINDA 9'UNCU DURUŞMA BAŞLADI

25.01.2022 10:47

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın 9'uncu duruşması görülmeye başlandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın 9'uncu duruşması görülmeye başlandı. Kazada kızı ile birlikte kız kardeşleri ve yeğenini kaybeden Zehra Bilgin Adalet, yerini bulacak. Adalet, rayların altından çıkacak dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

4 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın yaşanmasında kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'GERÇEK SORUMLULAR YARGILANACAK'

Davanın 9'uncu duruşmasının görülmesine mahkeme salonuna dönüştürülen Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde başlandı. Kazada yaralananlar ve yakınlarını kaybedenler, Bulvar Yolu üzerinde toplanıp, ellerinde ölenlerin fotoğrafları ile yürüyerek salon önüne geldi. Kazada kızı Bihter Bilgin, kız kardeşleri Emel Duman ve Derya Kurtuluş ve yeğeni Beren'i kaybeden Zehra Bilgin, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Bilgin Evladım Bihter'i kardeşlerim Derya, Emel'i ve yeğenim Beren'i, belki onları ihmallere kurban verdim ama bu adalete kurban vermeyeceğim. Adaletlerini sonuna kadar arayacağım. Kimse korunmayacak, gerçek sorumlular yargılanacak. Bunlar gelecek, kimse korunmayacak. Adalet, yerini bulacak. Adalet, rayların altından çıkacak. Kimse susturamayacak diye konuştu.

Açıklama sonrası mahkemeye gelenler, HES kodu sorgulamasının ardından güvenlik kontrolünde geçirilerek salona alındı.

ÇORLU TREN KAZASINDA 9'UNCU DURUŞMA BAŞLADI
ÇORLU TREN KAZASINDA 9'UNCU DURUŞMA BAŞLADI
ÇORLU TREN KAZASINDA 9'UNCU DURUŞMA BAŞLADI
ÇORLU TREN KAZASINDA 9'UNCU DURUŞMA BAŞLADI
ÇORLU TREN KAZASINDA 9'UNCU DURUŞMA BAŞLADI

YORUMLAR
500

Tekirdağ, Halkalı, Adalet, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORLU TREN KAZASINDA 9'UNCU DURUŞMA BAŞLADI - Son Dakika


Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
İstanbul Havalimanı'nda kar felaketi! Kargo binasının çatısı çöktü İstanbul Havalimanı'nda kar felaketi! Kargo binasının çatısı çöktü         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Arnavutköy'de otel fırsatçılığı iddiası! Yolda kalan vatandaş çareyi camilere sığınmakta buldu Arnavutköy'de otel fırsatçılığı iddiası! Yolda kalan vatandaş çareyi camilere sığınmakta buldu         
10:10
"Hırsız zili çalmaz" sözü Osmaniye'de yalan oldu! Pişkin hırsız kameralarda "Hırsız zili çalmaz" sözü Osmaniye'de yalan oldu! Pişkin hırsız kameralarda         
09:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi         
17:41
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03

Son Dakika Haberleri
11:04 Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı
10:56 55 bin ton tuz kullanıldığını açıklayan İBB Başkanı İmamoğlu: TEM-Mahmutbey bize ait değil diye düşünmedik, katkı sunduk
10:50 Fatma Girik, mirasını yeğeni ve manevi kızına bıraktı
10:49 Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor
10:42 THY Genel Müdürü duyurdu! İstanbul Havalimanı 13.00'ten itibaren uçuşlara açılacak
10:24 Kar, İstanbul'a cefa, Uludağ'a sefa sürdürüyor! Sömestr tatilinin keyfini çıkarıyorlar
10:30 İstanbul Havalimanı'nda kar felaketi! Kargo binasının çatısı çöktü
10:27 Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor
09:37 Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara "Otoyol ve D-100'de park edilmiş araçları kaldırın" çağrısı
09:44 "Hırsız zili çalmaz" sözü Osmaniye'de yalan oldu! Pişkin hırsız kameralarda
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 11:10:24. #1.13#
SON DAKİKA: ÇORLU TREN KAZASINDA 9'UNCU DURUŞMA BAŞLADI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement