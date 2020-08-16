- Covid-19'un etkileyemediği okul pandemi döneminde de eğitimlerine devam etti- 54 ülkeden 110... - Son Dakika

- Covid-19'un etkileyemediği okul pandemi döneminde de eğitimlerine devam etti

54 ülkeden 110 yabancı uyruklu öğrenci pandemi döneminde eğitimlerine devam etti

Yabancı uyruklu öğrencilerden ailelerine mesaj: "Bizi merak etmeyin, bize çok iyi bakıyorlar"

ANKARA - Türkiye'de Uluslararası proje okullarının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu okullardan biri olan Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde pandemi döneminde eğitime ara verilmedi. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan öğretmenleri ve Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de Covid-19 salgınından korunmak ve bulaş oranını asgariye indirmek amacıyla eğitim alanında kısıtlamalar uygulandı. 16 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitime ara verildi fakat Covid-19 bir tek, Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde etkili olamadı. Uluslararası hava trafiğinin salgın dolayısıyla kapanmasının ardından ülkelerine dönemeyen öğrenciler, bu dönemde eğitimlerine devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında proje okulu olarak açılan Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Covid-19 döneminde yüz yüze eğitime ara verilmedi. Hem uluslararası hava trafiğinin salgın dolayısıyla kapanması hem de kendi ülkelerindeki imkanların yetersizliğinden dolayı memleketlerine dönmek istemeyen yabancı uyruklu öğrenciler, sosyal mesafe ve izolasyon kuralları gereğince birlikte yaşamaya ve eğitim almaya devam etti.

Söz konusu lisede; Mısır, Moritanya, Pakistan, Afganistan, Suriye, Kazakistan, Endonezya, Fil Dişi Sahilleri, Çad, Mali, Arnavutluk, Moğolistan, Madagaskar, Demokratik Kongo, Nijerya gibi toplam 54 ülkeden 110 yabancı uyruklu öğrenci bulunuyor. 40 kişilik bir eğitimci kadrosuyla 2020-2021 eğitim ve öğretim sezonuna hazırlanan Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni dönem kayıtlarında 70 ülkeden öğrenci almayı hedefliyor. Türkiye içinden öğrenciler de dahil olmak üzere toplam 510 mevcudu bulunan Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hamza Yılmaz, okulda Fen ve Sosyal Bilimler müfredatının yanı sıra İmam Hatip müfredatının da uygulandığına değindi. Yabancı öğrencilere; Türk medeniyetinin değerlerini, tarihini, kültürünü öğretmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, aynı zamanda öğrencilerin birbirlerinden yabancı dil öğrendiğini de vurguladı.

"Okulumuz dil öğrenmek isteyen öğrenciler için bir fırsat"

Akademik başarının yanı sıra dünya coğrafyasında Türk dostu bireyler yetiştirmenin mutluluğunu da yaşadığını aktaran Yılmaz, "Bu sene proje okullarından ilk defa mezun verildi. Mezun öğrencilerimiz, üniversite sınavında büyük bir performans gösterdi. Okulumuz LGS'yle öğrenci alan bir okul. Bu sene hiçbir boş kontenjanımız kalmadı. Bizim okulumuzun diğer okullardan farkı uluslararası olması. Dünyanın 7 kıtasından, yaklaşık 54 ülkeden gönül coğrafyasının insan kaynağını yetiştirecek, ilim, irfan insanı olacak çocukları özel sınavla seçerek alıyoruz. Bu öğrenciler okulumuzun pansiyonunda, devlet parası yatılı konseptinde kalıyor. Uluslararası öğrencilerin yanında Türk öğrenciler de yer alıyor. Bu öğrenciler 7 gün 24 saat beraber yaşayarak, Türk milletinin; dostluğunu, kardeşliğini, kültürünü, misafirperverliğini gösteriyor. Uluslararası öğrencilerden birkaç farklı dili konuşan çocuklarımız var. Okulumuz, İngilizce, Arapça, Rusça ve Fransızca öğrenmek isteyen öğrenciler için farklı bir fırsat" dedi.

"Gelecek çocukların konseptimize uygun olup olmadığını gözlemliyoruz"

Dijital ortamda dünyanın 108 ülkesinden öğrencilerin kayıt için müracaatta bulunduğunu belirten Yılmaz, "Diyanet Vakfı sponsorluğunda, Milli Eğitim Bakanlığı olarak ülkelere gidiyoruz. Gittiğimiz ülkelerde yazılı bir IQ testi uyguluyoruz. Bu yolla, çocuğun başarısını, zekasını, seviyesini ölçüyoruz. Ardından en az yarım saatlik mülakatla, gelecek çocukların konseptimize uygun olup olmadığını gözlemliyoruz" dedi.

"Yeryüzü coğrafyasını barış yurdu haline getireceğiz"

Yurt dışından gelen öğrencilere öncelikle bir dönem boyunca yalnızca Türkçe eğitime verildiğini aktaran Yılmaz, "Sanatımızı, şiirimizi öğretiyoruz. Burada bizim gerçek tarihimizi öğreniyorlar. Yeryüzü coğrafyasında insanlığa barışın egemen olması için özellikle Müslüman ülkelerin bir arada kardeşlik bağlarının güçlenmesi, sosyokültürel birlikteliği sağlamak açısından önemli bir proje olarak görüyorum. Bizimle birlikte gönül, hedef ve amaç birliği yapmış insanlarla birlikte yeryüzü coğrafyasını barış yurdu haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir okulda öğrenci yok ama bizim okulumuz hiç kapanmadı"

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren Covid-19 salgınından sonra öğrencilerin bir kısmının ülkelerine dönemediklerini belirten Yılmaz, "Bu dönemde 54 ülkeden 110 öğrencimiz pansiyonumuzda kaldı. Öğrencilerimiz, okul bahçesinden dışarı çıkmadan 6 aydır karantina şartlarında, hiç kimseyle temas kurmadan aile ortamında yaşadılar. Çocuklarımız bu işin ciddiyetini iyi kavradı. Psikolojik destekler, ilim adamlarından sohbetlerle morallerini yükseltmeye çalıştık. Sınıf ortamında normal eğitimimize devam ettik. Hala da öğretmenlerimiz okula gelerek derslerini vermeye devam ediyorlar. Şu anda hiçbir okulda öğrenci yok ama bizim okulumuz hiç kapanmadı" diye konuştu.

"Ailem Türkiye'de kalmamı istedi"

Türkiye'ye olan ilgisini ve sevgisini her fırsatta söyleyen ve 2018 yılında eğitim için Türkiye'ye gelen Azerbaycanlı Mahir Yusupov, "Türkiye'de böyle bir okul olduğunu gördüm ve dünyanın farklı yerlerindeki insanlarla beraber eğitim alacağım için geldim. Gerek ben arkadaşlarımdan bir şey öğreneceğim gerekse ben onlara kendi ülkemi tanıtacağım diye düşündüm. İlk zamanlarda dil kaynaklı biraz sıkıntı yaşadık. Arkadaşlarımın bana çok şey kattığını düşünüyorum. Diğer ülkelerden gelen arkadaşların Türkçeleri biraz zayıftı. Ben onlara Türkçe öğretirken onlar da bana kendi ana dillerini öğrettiler. Burada birbirimizin tarihini, medeniyetini, adetlerini öğrendik. Covid-19 döneminde ben de endişelendim. Bu ciddi bir sıkıntı. Öğretmenlerimiz bizim hep yanımızda oldu. Bu dönemde ben ailemin yanına gidemedim. Sosyal medya aracılığıyla ailemle görüntülü konuşuyorum. Ailemin de isteği Türkiye'de kalmam yönünde" diye konuştu.

"Cerrah olarak ülkeme dönmek istiyorum"

Moğolistan'dan Türkiye'de eğitim almak için gelen Nurdaulyet Kulemkhaan, "Türkiye'ye iki sene önce geldim. Geçen sene okul sezonu bittiğinde ailemin yanına dönmüştüm fakat bu sene Covid-19'dan dolayı burada kalıyorum. Ailemi çok özledim. Türkiye'de öğrendiğim eğitimle kendi ülkemdeki eksikleri tamamlamak için Türkiye'yi tercih ettim. Hedefim, İstanbul'da tıp eğitimi alarak ülkeme dönmek. Ülkemde cerrah olarak hizmet vermeyi çok istiyorum" dedi.

"Milli Eğitim Bakanlığı bizi bu dönemde hiç yalnız bırakmadı"

Myanmar ülkesine bağlı Arakan eyaletinden hafız unvanıyla gelen Marawan Marawan, "Ülkemdeyken ben din eğitimi görmüştüm. Medresede okumuştum. Bu okula geldikten sonra Fizik, Kimya gibi dersleri de öğrenmeye başladım. Türkçeyi öğrenmeye burada sıfırdan başladım. Benim ülkem gelişmemiş ülkelerden. Türkiye gelişmiş ülkelerden. Benim ülkemde eğitim sadece din üzerinden yapılıyor. Türkiye'yi hem İslam ülkesi hem de fen eğitimlerine devam edip öğrenebileceğim için tercih ettim. İlk geldiğim zamanlarda biraz zorluk çektim. Çünkü benim İngilizcem de yoktu. Birazcık Arapça biliyordum. Türkçeyi zamanla öğrendim ve adapte oldum. Şu an kendi dilim haricinde; Arapça, Türkçe biraz İngilizce ve Pakistan dili Urduca biliyorum" ifadelerini kullandı.

Pilot olmak istediğini aktaran Marawan, üniversiteyi de Türkiye'de okuduktan sonra ülkesine hizmet vermek için dönmek istediğini söyledi. Marawan, "Türkiye'nin benim ülkeme göre nüfus sayısı daha fazla olduğu için vaka sayısı daha fazla oluyor. Bundan ötürü daha fazla tedbir almak zorunda kalıyor. Benim ülkem turistik bir ülke olmadığı için Covid-19 vakaları benim ülkemde az. Ailemi çok özledim. Milli Eğitim Bakanlığı bizi bu dönemde hiç yalnız bırakmadı. Benim hayalim ülkeme dönmek ve ülkemi geliştirmek için çabalayacağım" dedi.