Crypto.com’un Türkiye’deki şirketi tasfiyede: “Hoş Geldin Bonusu” devam ediyor

Crypto.com’un Türkiye’ye ilişkin kullanıcı sözleşmesinde hizmet sağlayıcısı olarak gösterilen Foris DAX TR, SPK’nın tasfiye listesinde yer alıyor. Buna rağmen platformun Türkçe destek merkezinde, yeni kullanıcıları kayıt olmaya, kimlik doğrulamasını tamamlamaya ve işlem yapmaya çağıran 2026 tarihli bir kampanya yayında.

Crypto.com’un Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili resmî kayıtlarla platformun güncel kampanyaları arasında dikkat çekici bir çelişki bulunuyor.

Sermaye Piyasası Kurulunun güncel listesinde şirketin adı “Tasfiye Hâlinde Foris DAX TR Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ” olarak geçiyor. Söz konusu liste, Türkiye’de kripto varlık hizmeti vermeye devam etmeyeceğini bildiren kuruluşlardan oluşuyor.

Tasfiye yolunu seçen şirketlerin yeni müşteri kabul etmemesi gerekiyor.

Diğer tarafta ise Crypto.com’un 13 Mayıs 2026 tarihinde Türkçe olarak yayımladığı “Hoş Geldin Bonusu” kampanyası bulunuyor.

Yeni kullanıcıya KYC ve işlem şartı

Kampanya doğrudan yeni kullanıcılara sesleniyor. Programa katılmak isteyenlerden Crypto.com uygulamasına kaydolmaları, KYC kapsamındaki kimlik doğrulama sürecini tamamlamaları ve ilk 30 gün içinde belirlenen işlem hacimlerine ulaşmaları isteniyor.

Kullanıcılara 100, 500, 1.000 ve 5.000 dolarlık işlem eşikleri karşılığında “gizemli kutular” veriliyor. Kutulardan kripto varlık ödülleri çıkıyor. Daha fazla işlem yapan kullanıcı daha fazla kutu kazanıyor.

Kampanyanın geçerli olmadığı ülkeler arasında Birleşik Krallık, Güney Kore ve Singapur açıkça sayılıyor. Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor. Sayfada programın “yasal olarak yasaklanan yerlerde geçersiz” olduğu belirtilse de Türkiye’de yaşayan kullanıcıların kampanyaya katılımına ilişkin açık bir sınırlama bulunmuyor.

Sözleşmede hâlâ Foris DAX TR yazıyor

Crypto.com’un Türkiye’ye yönelik olarak yayımladığı kullanıcı sözleşmesinde uygulama hizmetlerinin Foris DAX TR tarafından sağlandığı belirtiliyor.

Sözleşmeye göre kullanıcının uygulamayı kullanması veya kayıt işlemini tamamlamasıyla taraflar arasında bağlayıcı bir hukuki ilişki kuruluyor. Kripto varlık cüzdanı, itibari parayla kripto alımı, kripto varlık dönüşümü, transfer ve teşvik programları da sözleşmede tanımlanan hizmetler arasında yer alıyor.

Böylece ortaya iki ayrı resmî belge çıkıyor. SPK kayıtları Foris DAX TR’nin tasfiye sürecinde olduğunu gösterirken Crypto.com’un kullanıcı sözleşmesi aynı şirketi hizmet sağlayıcısı olarak göstermeye devam ediyor. Platformun Türkçe kampanyasında ise yeni kullanıcıdan kayıt, KYC ve işlem yapması isteniyor.

Kampanya doğrudan yeni kullanıcıyı hedefliyor

Sermaye piyasası mevzuatı açısından yapılan değerlendirmede, kampanyanın yapısı yeni müşteri edinmeye ve işlem hacmi oluşturmaya yönelik unsurlar taşıyor.

Kullanıcıdan hesap açması, kimlik doğrulaması ve belirli tutarlarda kripto işlemi yapması istenirken bütün bu adımların karşılığında ekonomik bir menfaat sunuluyor.

Uzman görüşüne göre Türkiye’deki kullanıcıların kampanyaya fiilen katılabilmesi hâlinde bu yapı doğrudan müşteri edinme faaliyeti olarak değerlendirilebilir. Foris DAX TR’nin tasfiye listesinde bulunması ise faaliyetin hukuki dayanağına ilişkin inceleme ihtiyacını daha da güçlendiriyor.

Hizmetin yabancı bir Crypto.com şirketi üzerinden yürütülmesi de mevzuat bakımından otomatik bir serbestlik sağlamıyor. Kanun, yabancı platformların Türkçe internet sitesi oluşturmasını ve Türkiye’de yaşayan kişilere yönelik tanıtım yapmasını Türkiye’ye yönelik faaliyet göstergeleri arasında sayıyor.

Cezai sorumluluk gündeme gelebilir

Yetkili makamların yürütülen faaliyeti izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı olarak değerlendirmesi hâlinde sorumlu kişiler hakkında üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası gündeme gelebilir.

Türkiye’ye yönelik izinsiz faaliyet tespit edilmesi durumunda internet sitesine erişimin engellenmesi ve faaliyetlerin durdurulması da uygulanabilecek tedbirler arasında bulunuyor.

SPK kayıtlarında tasfiye süreci devam ederken Crypto.com’un Türkçe sayfalarında kayıt, KYC, işlem hacmi ve kripto ödülü içeren yeni kullanıcı kampanyasının yayımlanması, platformun Türkiye faaliyetleri üzerindeki hukuki tartışmayı büyütüyor.