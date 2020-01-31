ÇÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalına akreditasyon sertifikası - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalına akreditasyon sertifikası - Son Dakika

ÇÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalına akreditasyon sertifikası

6 saat önce

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalına Avrupa Pediatri Akademisi tarafından "Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Sertifikası" verildi.

ÇÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalına akreditasyon sertifikası, System.String[]

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalına Avrupa Pediatri Akademisi tarafından "Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Sertifikası" verildi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı, Hipokrat Konferans Salonu'nda akreditasyon sertifikası alınmasıyla ilgili düzenlenen törende yaptığı konuşmada, verdikleri eğitimin uzmanlık düzeyinde olduğunun belirlenmesinden dolayı Brüksel'de 6-7 Aralık'ta gerçekleştirilen Avrupa Pediatri Akademisi toplantısında "Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Sertifikası" aldıklarını kaydetti.

Servislerinin 169 yatak kapasitesiyle yılda 100 bin poliklinik hizmeti verdiğini dile getiren Narlı, yurt içinin yanı sıra Suriye ve Irak'tan gelen hastaları da tedavi ettiklerini söyledi.

Genç nüfusa sahip Türkiye'de çocuk sağlığının daha iyi yerlere gelmesini amaçladıklarını vurgulayan Narlı, bu kapsamda en iyi hizmeti sunabilmek için uzmanlık eğitimlerine büyük önem verdiklerini aktardı.

Narlı, uzmanlık eğitimlerinin üst düzeyde ve Avrupa standartlarında olduğunu dile getirerek, bu kapsamda kendilerine Avrupa Pediatri Akademisi tarafından "Pediatri Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Sertifikası" verilmesinin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar da akreditasyon sürecinde büyük gayret gösteren akademik ve idari personelene teşekkür etti.

Akreditasyonun bir kurumun güvenirliliğini ve tanınmasını sağlayan kalite sistemi olduğunu belirten Kibar, akredite edilmiş, tıpta uzmanlık ve yandal uzmanlık eğitim program sayılarının 11'e çıktığını ifade etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas Başhekim Prof. Dr. Tamer İnal'ın da konuşma yapmasının ardından akreditasyon sertifikasının temsili kurdele kesimi yapıldı.

Avrupa, Narlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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