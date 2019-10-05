Son Dakika Haberleri: Çubuk itfaiye binası hizmete açıldı
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Çubuk itfaiye binası hizmete açıldı

1 saat önce

Çubuk itfaiye binası hizmete açıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde yapımını tamamladığı yeni ve modern itfaiye binasını hizmete açtı Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan itfaiye binası, ilçe ve bölgesinde meydana gelecek yangınlara daha kısa sürede müdahale...

Çubuk itfaiye binası hizmete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde yapımını tamamladığı yeni ve modern itfaiye binasını hizmete açtı

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan itfaiye binası, ilçe ve bölgesinde meydana gelecek yangınlara daha kısa sürede müdahale edebilecek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde yapımı tamamlanan itfaiye binasını hizmete açtı.

Her türlü olayda can ve mal kaybını engellemek için 7/24 çalışan Ankara İtfaiyesi, merkez dahil ilçelerle birlikte 46 istasyonla Başkentlilerin yardımına koşuyor.

Çubuk'a yeni ve modern istasyon

Çubuk'ta yeni ve modern itfaiye binasının hizmete girmesiyle ekipler, hem ilçede hem de bölgede meydana gelen yangınlara daha hızlı şekilde müdahale edebilecek.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan Çubuk İtfaiye Hizmet binası, 4 bin 500 metrekarelik alanda, Çubuk ilçesinin dokusuna uygun olarak inşa edildi.

İtfaiye çalışanlarının sürekli eğitim yapabileceği, giriş ve çıkışları kolaylaştıran modern tasarımının dışında 4 itfaiye araç garajının yer aldığı binanın bodrum katında spor salonu, bahçesinde de voleybol sahası bulunuyor.

Çubuk itfaiye binası hizmete açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Ankara, Çubuk, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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