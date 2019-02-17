Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Germencik Seçim Bürosu Açıldı

Cumhur İttifakı Germencik Seçim Bürosu Açıldı

27 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim bürosu düzenlenen törenle açıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Cumhur İttifakı'nın seçim bürosu düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı'nın "birlik ve dayanışma ruhu" olduğunu söyledi.

Hedeflerinin çok çalışarak Aydın'ı yaşanan bir kent haline getirmek olduğunu ifade eden Savaş, seçildiği taktirde MHP Germencik Belediye Başkanı adayı İsmet Akın'la ilçeye önemli yatırımlar yapacaklarını belirtti.

Savaş, "Beraber uyumlu ahenkli bir şekilde çalışacağız. Ama şimdi mevcut olan Aydın Büyükşehir belediye başkanı kendi partisindeki belediye başkanlarıyla geçinemiyor. Ama biz 17 ilçedeki belediye başkanlarıyla beraber çalışarak Aydınlılara hizmet edeceğiz. Bu nedenle hepinizden destek istiyoruz." dedi.

Açılışa katılan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise Cumhur İttifakı'nın yurtta yarattığı coşkuya dikkati çekerek "Bu coşku bu inanmış ruh, bu net tavır 31 Mart günü yazılacak olan destanın Türkiye Cumhuriyetini sendeletmeye çalışan bedbahtlara verilecek cevaptır." diye konuştu.

Seçim bürosunun açılışına AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Germencik Belediye Başkanı adayı İsmet Akın, MHP Efeler Belediye Başkanı adayı Ümmet Akın ile partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:34 Kaynak: AA

MHP, Aydın, Germencik, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'den Yeni Parti Önerisi: AKP ile MHP Birleşsin, Adı CİP Olsun Taşları Yerinden Oynatacak Öneri! AK Parti ile MHP Birleşsin, Adı CİP Olsun

23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti Bu Tuvalete Giren, Duvara Not Yazmadan Çıkmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 13:01:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhur İttifakı Germencik Seçim Bürosu Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]