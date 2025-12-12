Erdoğan\'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez\'e yeni görev

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 üniversiteye rektör ataması yaptı.

MEHMET GÖRMEZ'E YENİ GÖREV

Rektörü değişen üniversiteler arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi de yer alırken, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne ise eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez atandı.

İŞTE REKTÖR ATAMASI YAPILAN ÜNİVERSİTELER

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre rektör ataması yapılan üniversiteler şu şekilde:

• Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş,

• Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu,

• Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit,

• Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı,

• İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar,

• Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu,

• Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu,

• Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez,

• Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

MEHMET GÖRMEZ KİMDİR?

1959 yılında Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yükseköğrenime başladı. 1987'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Hadis Anabilim Dalında başladığı yüksek lisansını 1990'da Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve eserleri adlı tezi ile tamamladı. 1988'de bir yıl süreyle Kahire Üniversitesinde inceleme ve araştırmalarda bulundu. 1994'te Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu adlı teziyle doktorasını bitirdi.

1995-1997 yılları arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dersler verdi. Anadolu Üniversitesi İlahiyat ön lisans programının hazırlanmasında görev aldı. 1997-1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere'de bulundu.

1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent oldu. 2001-2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi. 2006 yılında profesör oldu. 2003 yılında Diyanet İşleri Başkan yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2003-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 2010-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Yayınlanmış birçok eseri bulunan Prof. Dr. Mehmet Görmez, evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.