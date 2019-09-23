Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi. Erdoğan, temsilcilerle tek tek ilgilenerek görüşlerini aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç eşlik etti. - NEW YORK
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