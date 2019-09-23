Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle buluştu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.


Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Müslüman toplumun temsilcileriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi. Erdoğan, temsilcilerle tek tek ilgilenerek görüşlerini aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yemekte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç eşlik etti. - NEW YORK

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, New York, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
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