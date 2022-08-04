Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örnek gösterdiği genç, Türkiye'yi terk ederek Belçika'ya taşındı: Buyurun koltuklar sizin!

2013 senesinde Avrupa Birliği Bakanlığı'nın Erasmus Projesi açılış programı kapsamında düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bir konuşma gerçekleştirmişti. O dönem başbakan olan Erdoğan, kürsüde Ahmet Katıksız isimli genci örnek göstererek başarılarını anlatmıştı.

KATIKSIZ'IN PROJELERİNDEN BAHSETMİŞTİ

Erdoğan törende, "Keza Bingöl'den Ahmet Katkısız kardeşimiz 1986 doğumlu. 1 Mayıs 2003'te Bingöl'de deprem oluyor, il halk kütüphanesi ciddi zarar görüyor. Ahmet kardeşimiz bu duruma kayıtsız kalmıyor. Ulusal Ajans aracılığıyla bir fon buluyor. Proje yapıyor, başvuruyor ve projesi kabul ediyor. Ahmet kardeşimin bu projesi Bingöl'ün ilk Ulusal Ajans Gençlik Projesi. İlk defa yurt dışına İspanya'ya gidiyor. Talihi o andan itibaren değişiyor. 64 ülke ve 81 ilden bin 500 kişiyi festival kapsamında misafir ediyor. Şu anda GAP idaresinde Proje ve Fon Geliştirme Koordinatörü olarak çalışıyor. 'İnsan Yaşamına Dokunmak' ismiyle de bir kitabı bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

"ERDOĞAN TARAFINDAN ÖRNEK VERİLEN AHMET BIRAKTI"

Aradan geçen 9 yıl sonra Erdoğan'ın örnek gösterdiği Ahmet Katıksız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu. Katıksız, memurluk görevinden ayrılıp Belçika'ya taşındığını duyurdu. Paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyen Ahmet Katıksız, "Bugün itibariyle memuriyetten çekildim. Beni yönetenlerin liyakatsiz bir şekilde atandığı kadroların altında kendimi tüketeceğime dünyanın bambaşka bir coğrafyası olan Belçika'dayım. Buyurun koltuklar sizin! Cumhurbaşkanı @RTErdogan tarafından örnek verilen Ahmet bıraktı." dedi.