Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı! Dijital güvenlikte yeni dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı! Dijital güvenlikte yeni dönem

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı! Dijital güvenlikte yeni dönem
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Siber Güvenlik Kurulu, Türkiye'nin dijital güvenliğini ilgilendiren kritik konuları masaya yatırdı. Toplantıda yapay zeka kaynaklı siber tehditler, dijital platformlardaki algoritmik yönlendirmeler ve kritik altyapıların korunması ele alındı. Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlayan Dijital Egemenlik Stratejisi Kurula sunulurken, alınan kararların ilgili kurumlar tarafından uygulanması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 27 Ekim 2026'da toplanan Siber Güvenlik Kurulu, Türkiye'nin dijital alandaki güvenliğini güçlendirmeye yönelik önemli kararlar aldı. Toplantıda özellikle yapay zekâ, dijital egemenlik ve ulusal siber güvenlik kapasitesi üzerinde duruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda küresel ve bölgesel gelişmelerin siber güvenliğe etkileri değerlendirildi. Uluslararası alanda yaşanan güncel siber güvenlik olayları ve değişen tehdit unsurları kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye'nin siber saldırılara karşı dayanıklılığının artırılması, görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer aldı.

YAPAY ZEKA KAYNAKLI TEHDİTLER MASAYA YATIRILDI

Toplantının dikkat çeken konularından biri yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler oldu. Kurula, yapay zekanın siber tehditlerin niteliğini, yayılma hızını ve etki alanını nasıl değiştirdiğine ilişkin bilgi verildi. Dijital platformlarda kullanılan algoritmalar aracılığıyla gerçekleştirilen yönlendirme faaliyetleri de değerlendirildi. Algoritmik yönlendirme ve bilişsel etki faaliyetlerinin millî güvenlik ve toplumsal dayanıklılık üzerindeki riskleri toplantıda ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı! Dijital güvenlikte yeni dönem

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL EGEMENLİK STRATEJİSİ SUNULDU

Toplantıda Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi, Siber Güvenlik Kuruluna sunuldu. Stratejinin temel hedefleri arasında kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması, millî teknoloji kapasitesinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin dijital alandaki egemenliğinin güçlendirilmesi yer aldı. Kritik altyapıların korunması ve siber tehditlere karşı caydırıcılık kapasitesinin artırılması da stratejik öncelikler arasında değerlendirildi.

ALINAN KARARLAR UYGULAMAYA GEÇİRİLECEK

Kurulda, Dijital Egemenlik Stratejisi doğrultusunda alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Uygulama süreçleri yakından izlenecek ve kaydedilen ilerleme düzenli olarak değerlendirilecek. Böylece belirlenen stratejik hedeflerin yalnızca planlama aşamasında kalmaması, ilgili kurumların sorumlulukları çerçevesinde uygulanması amaçlanıyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDA İŞ BİRLİĞİ ARTIRILACAK

Siber tehditlerin farklı sektörleri aynı anda etkileyebilmesi nedeniyle kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Kamu kurumları, özel sektör ve akademi arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Ortak risk değerlendirme yetkinliklerinin artırılması ve siber güvenlik uygulamalarında birlik sağlanması hedeflendi. Toplantıda, Türkiye'nin bütüncül bir siber güvenlik ekosistemi oluşturma kararlılığı da vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanlığıRecep Tayyip ErdoğanYapay ZekaTürkiyeGüncelGündemSon Dakika

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi
Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Güllü’nün kızı Tuğyan’la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
Büyük hayal kırıklığı Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
Beşiktaş’tan derbi sonrası yayıncı kuruluşa Vlahovic tepkisi Beşiktaş'tan derbi sonrası yayıncı kuruluşa Vlahovic tepkisi
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
20:32
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
20:14
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
19:12
AK Parti düzenleme için harekete geçti Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
AK Parti düzenleme için harekete geçti! Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
19:02
İsrail’de Netanyahu’nun en yakın rakibi Liberman’dan açıklama
İsrail'de Netanyahu'nun en yakın rakibi Liberman'dan açıklama
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:22
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
18:02
İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
17:25
Güllü’nün kızı Tuğyan’la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
17:17
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 20:49:14. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı! Dijital güvenlikte yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei