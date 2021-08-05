Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanan yerlerin imara açılacağı iddialarına ilişkin, "Bay Kemal'e benim vereceğim bir cümlelik cevap var. O da şu, benim Kültür ve Turizm Bakanıma vermiş olduğum böyle bir yetki yok." dedi.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen A Haber - ATV ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından, yanan alanların imara açılması konusunda Kültür ve Turizm Bakanına yetki verildiğine ilişkin iddialarının sorulması üzerine Erdoğan, "Öncelikli Bay Kemal'e benim vereceğim bir cümlelik cevap var. O da şu, benim Kültür ve Turizm Bakanıma vermiş olduğum böyle bir yetki yok. Bu bir. Kesinlikle yok. Eğer bunda kendisi müddei olarak dürüstse bunu ispat etmesi lazım." dedi.

Hukuktaki "müddei iddiasını ispatla mükelleftir" kaidesini hatırlatan Erdoğan, "Ne Başbakanlığım döneminde böyle bir yetkiyi o dönem Kültür Bakanlığıma verdim ne de Cumhurbaşkanlığım döneminde böyle bir yetkiyi şimdiki Kültür Turizm Bakanıma verdim. Böyle bir şey yok. Bir diğer konu 'Ormanlar yansın, buralarda biz beton yığını binalar inşa edelim'... Haşa. Benim her zaman belediye başkanlığımdan bu yana biliyorsunuz ben dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen, bunu savunan bir insanım. Betona nasıl olur da ben sahip çıkarım? Böyle bir şey kesinlikle bir defa söz konusu değil. Yine bunlar ispatı gerektiren bir şey, ispat etsin, söylesin. Nerede, nasıl?" diye konuştu.

İddia konusu yerlerde CHP'li belediyeler olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "CHP'li belediyeler olarak, eğer buralarda imar planlamalarını yaparken bunlar, buraları ormandan, maki gruplarından yerler vermek suretiyle eğer buralarda inşaatlar yapılmışsa, bunun sorumlusu zaten sensin, senin belediyelerin. Bu konuyla ilgili olarak da biz AK Parti olarak her türlü müdahaleye varız." ifadelerini kullandı.

Çevre Şehircilik Bakanlığının, CHP'li belediyelerin bulunduğu Marmaris ve Bodrum gibi birçok yerde orman alanlarındaki kaçak yapıları yıktığını ifade eden Erdoğan, "Bay Kemal, bu yıkılan yerlerden senin haberin yok mu?" diye sordu. "Bunlar maki" denilerek bahane uydurulduğunu belirten Erdoğan, buraların "yeşil" olduğunu ve buralarda yapılaşmaya müsaade etmediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yıl içerisinde 5 milyar ağaç diktiklerini, hala dikmeye devam ettiklerini kaydetti. "Şimdi bu yanan yerler böyle kel mi kalacak?" diyen Erdoğan, "La teşbih, haşa. Hemen anında... Şimdi bu noktada tabii belli bir süre var. Yani o süre dolmadan bu dikimi yapamıyorsunuz." diye konuştu.

Birçok yerde fidan ve ağaç dikildiğini anlatan Erdoğan, "Ben birçok yerde de daha çok ağaç dikimini teşvik ediyorum. Niye? Bir an önce oralar yetişmiş ağaçlarla şöyle hakikaten görülmeye değer hale gelsin." ifadelerini kullandı.

Bazen de öğrencilerle seferberlik ilan edip fidan dikimi yapıldığını anımsatan Erdoğan, "İşimiz gücümüz bizim bu ve bundan sonra bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Yangınla mücadele konusunda yeni bir organizasyon düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu da "Arkadaşlarımızla, tüm heyetimizle bütün ziraat mühendisi arkadaşlarımızla vesaire yeni bir değerlendirme yapmak suretiyle 'daha ne gibi bir çalışmaya gireriz, ne gibi bir çalışma yapabiliriz de bu tür şeylerde mücadelede daha başarılı oluruz', bunları da tabii konuşmanın faydasına inanıyorum. İnşallah şu belayı defettikten sonra tabii atacağımız adımlar daha çok bunun üzerine olacaktır. Gerek Tarım Komisyonu olsun gerek Orman bu konularda çalışmamızı yapıp inşallah bunun adımlarını da atacağız." şeklinde yanıtladı.

"Ciğerimizi yakanın tabii ki ciğerini yakacağız"

Yangınlarla ilgili "sabotaj ihtimali ve terör saldırısı"ndan söz edildiği belirtilerek bu konuda yeni bir bilginin olup olmadığına ilişkin soruya ise Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Burada böyle bir endişe, başından itibaren hep taşıdık ve bu endişenin arkasından da tabii bir şeyler çıktı. Şu anda önce gözaltına alınanlar vardı, sonra tutuklananlar oldu ve bu tutuklananların da ailesinde PKK'ya iltisaklı olanların olduğunu da tespit ettik. Bunlar da önümüze geldi. Biliyorsunuz geçen yıl Hatay'daki orman yangınlarında bu işi çok açık, net yaşadık. Şimdi bunları geçen yıl böyle yaşadıktan sonra, 'Bu yıl yaşamadık' dememizin anlamı yok. Yani Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Yani bu gerçekleri de bileceğiz. Dolayısıyla da yani böyle bir şey var mı, yok mu bütün polis teşkilatımız, istihbarat örgütümüz bunun incelemesini yapıyor. Varsa tabii ki üzerine üzerine gideceğiz. Ciğerlerimiz yanıyor, ciğerimizi yakanın tabii ki ciğerini yakacağız. Böyle bedavaya bakış yok. Çünkü bütün buralarda bu kadar canlı yandı. Bu canlı telefatı biz, bir yere mi atacağız, onu hiç değerlendirmeyecek miyiz?"

Erdoğan, arıların ve arı kovanlarının da yandığına işaret ederek "Bunları görmeyecek miyiz? 'Arıdır bırak gitsin', öyle mi diyeceğiz. O birçok insanın, vatandaşlarımızın ekmek teknesiydi, bunlar gitti. Şimdi biz bunlara yönelik de çalışmalarımızı yapacağız. Biz bütün o vatandaşlarımızın arı kovanlarını, her şeylerini alıp kendilerine teslim edeceğiz, onları biz yolda bırakmayız. Bunların hepsini yapacağız ama ortada bir cinayet var. Bir taraftan telefat var, bir taraftan işte arılarımızdaki o olan olaylar var." ifadelerini kullandı.

"Halen sürmekte olan soruşturmaların neticelerini kamuoyuyla da paylaşacağız"

Buradaki ormanların arılar için önemine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Marmaris, oradaki çamlar bu konularıyla meşhurdur. Bunları bir kenara koymamız mümkün değil. Onun için de tabii bu yılki yangınlarla ilgili her türlü ihbar, belge, bilgi, bunlar savcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, istihbaratımız tarafından çok etraflıca takip ediliyor. Bunları kovalıyoruz. Terör örgütünün, ülkemizin ve milletimizin tüm değerleri gibi özellikle ormanlarımıza yönelik alçakça saldırı planlarını, eskiden olduğu gibi şu anda da yakından takip ediyoruz. Tabii geçtiğimiz yıl PKK yöneticilerinin talimatı üzerine artan hadiseler, orman yangınlarında ortalamanın neredeyse üç katı üzerinde zarar görmemize maalesef yol açmıştır, bunları da bilmemiz lazım. Yani Marmaris'te de ifade ettiğim gibi ciğerlerimizi yakanlarını ciğerlerini de sökmek boynumuzun borcudur. Halen sürmekte olan soruşturmaların neticelerini kamuoyuyla da paylaşacağız."

Muhalefetin söylemlerine ilişkin videonun gösterilmesinin ardından, sosyal medyada yangınlara ilişkin FETÖ, PKK'ya müzahir ve sahte hesaplar üzerinden yürütülen kampanya olduğuna ve muhalefet partilerinin söylemleri üzerinden kamuoyunda algı oluşturulduğuna dair soruya ilişkin Erdoğan, "En sağlamını ekranda gördük, değil mi? Ne diyor 'Bir helikopter gördüysem, bir uçak gördüysem namerdim' diyor. Hiç şüphen olmasın, öylesin zaten. Niye? Sen bunları konuşurken arkandan uçak geçiyor, helikopter geçiyor." diye konuştu.

Erdoğan, 20'ye yakın uçak ve 50'ye yakın helikopterin bölgede çalıştığını anlatarak uçak ve helikopterin sadece gece saatlerinde, hava karardığında çalışamadığını dile getirdi.

Uçakların özelliklerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Azami 10 saniyede depoyu dolduruyor, ondan sonra nereye dökecekse suyunu oraya geçiyor, hemen suyunu oraya döküyor ve tekrar gidip depoyu doldurup geliyor. Bunlar amfibik uçaklardır. Hakikaten çok çok da tesirli." dedi.

Bir de tanker uçaklar bulunduğunu, bunların da depolarının çok daha büyük olduğunu, ancak havalimanında depoyu doldurup ondan sonra yangına müdahale ettiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi ayrı ayrı bir çalışmanın içerisinde. Helikopterlerin içerisinde yine farklı helikopterlerimiz var. Mesela bu farklı helikopterler de özellikle bizim yangın göletleri diye hazırladığımız göller var, oradan rahatlıkla o suyu alabiliyor. Uçağın mesela oradan böyle bir suyu alması mümkün değil. Bunları durup dururken bu hale getirmedik. Bu iş bir CHP zihniyetinin işi değildir. Bunlar bizim şu 19-20 yıllık sürecin içerisinde inşa ettiğimiz bir süreçtir. Bu inşa süreci içerisinde de bunlar başarıldı ve buralara, bugünlere gelindi."

Erdoğan, bu yıl yaşanan yangının tarihte yaşanmadığını ve en büyük olduğunun bilinmesi gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Hatay geçen yıl böyle olmadı, çok daha kısa zamanda bu işi bitirdik ama biz şu anda 8'inci gündeyiz. Amerika'da iki ay sürüyor. Kanada'da, Rusya'da hakeza böyle. Bu kadar uzun süre süren yangınlar var ve biz şu anda 8'inci günde bu çalışmaları sürdürürken bugün işte mesela bir termik santral yangınıyla karşı karşıyayız. İnşallah oraya tam manasıyla sirayet etmeden bu işi de atlatırız. Şu anda bu toplantıya girerken dediler ki 'neredeyse santrale girmek üzere'. Bizi bunlar ciddi manada... Bir Yatağan Termik Santrali sıradan bir yer değil, Kemerköy öyle. Burada bunların birisi bakıyorsun yani 400 megavat birisi 600 megavat. Bunlar bütün o bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyor, rastgele değil ama burada bizler 'Bırakın muhalefet ne yapacaksa yapsın.' veyahut da muhalefet 'iktidar söyle başını bir duvara vursun.' bunun arayışı içerisindeler. Böyle bir şey olabilir mi?"

Erdoğan, dünya genelinde çıkan yangınları tabloda gösterip, Kanada'da 2 milyon 750 bin hektarın, ABD'de neredeyse 1,5 milyon hektarın yandığına işaret ederek, "Bütün bunlar bu denli ortadayken bunların bu kadar böyle neşelenmesini anlamak mümkün değil ama biz bu işi başaracağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)