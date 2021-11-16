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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)

16.11.2021 13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)

ZİYARET 1 SAAT SÜRDÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başak Cengiz'in ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyareti, yaklaşık 1 saat sürdü.

ZİYARET 1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Başak Cengiz'in ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyareti, yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in mezuniyet töreni ve nişan töreninde çekilen fotoğrafları da yer alan fotoğraf albümünü inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı ziyaretin ardından Cengiz çifti uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinayetin ardından cumartesi günü telefonla da arayıp, Cengiz çiftine başsağlığı dilemişti.

EMİNE ERDOĞAN, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADIEmine Erdoğan, Başak Cengiz'in mezuniyet ve nişan törenlerinde çekilen fotoğraflarını incelerken gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Beyhan Cengiz'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Gönlümdeki insanın evime gelmesi ne güzel' diyerek karşıladığı öğrenildi. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2)

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret (2) - Son Dakika
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