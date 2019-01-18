Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say Konserini İzledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say Konserini İzledi

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say Konserini İzledi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine katıldı. ATO Congresium'daki konserde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra   ABD'li Senatör Lindsey Graham da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Ankara'da gerçekleşen "Truva Sonatı" konserini izledi. Öte yandan Ankara'da temaslarda bulunana ABD'li Senatör Lindsey Graham da, konseri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte izledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser bittikten sonra sahneye çıktı ve piyanist Fazıl Say'a Aşık Veysel'in Kara Toprak parçasının bulunduğu bir plak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kısa bir teşekkür konuşması yaptı.  

Fazıl Say da CD'lerinden oluşan bir albümü imzalayarak Erdoğan'a sundu.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Sevgili Fazıl, bizlere bu eserleri  gerçekten farklı bir şekilde takdim etti. Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah ama bizim artık Ankara, İstanbul'u istememiz lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konser sonunda kulise geçerek tekrar Fazıl Say ile biraraya geldi.

Görüntü dökümü:

Konser sonunda yaşanan kalabalıktan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA- DHA - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:46 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Truva, Fazıl Say, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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