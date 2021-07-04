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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HASTANE AÇILIŞINA TELEFON BAĞLANTISIYLA KATILDI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HASTANE AÇILIŞINA TELEFON BAĞLANTISIYLA KATILDI

04.07.2021 09:55

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nin açılışına telefon bağlantısı ile katılarak, "Hastanemiz kapasite itibarıyla aynı anda 40 çocuğumuza kemik iliği nakli yapabilecek imkana sahiptir.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nin açılışına telefon bağlantısı ile katılarak, "Hastanemiz kapasite itibarıyla aynı anda 40 çocuğumuza kemik iliği nakli yapabilecek imkana sahiptir. Hatta bu özelliğiyle bırakın ülkemizi, dünyada bile hastanemizle yarışabilecek bir kurum yoktur" dedi.

Hastane açılışına Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşmak için kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Telefon bağlantısıyla törene katılanlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kayseri, merhum Kadir Has gibi pek çok hayırsevere ev sahipliği yapmış, mayasında insana hizmet olan bir şehirdir. Açılışını yaptığımız hastanenin de aynı şekilde inşa edilmesinden memnuniyet duyuyorum. Hastanemiz, bünyesindeki kemik iliği nakli, talasemi, hemofili ve ayakta tedavi merkezleri ile kendi alanında ülkemizin en büyük ve önemli sağlık kuruluşudur. Hastanemiz kapasitesi itibarıyla aynı anda 40 çocuğumuza kemik iliği nakli yapabilecek imkana sahiptir. Hatta bu özelliğiyle bırakın ülkemizi, dünyada bile hastanemizle yarışabilecek bir kurum yoktur' diye konuştu.

'DÜNYADAKİ TÜM ÇOCUKLARIN UMUDU HALİNE GELECEĞİNE İNANIYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin hayırlı olmasını dileyerek, 'Ülkemizde henüz başlanamamış olan gen tedavisi için gereken altyapıya sahip hastanemizde en kısa sürede bu yöntemin de devreye alınmasını temenni ediyorum. Gereken kadroların tahsisi ve diğer ihtiyaçların giderilmesiyle hastanemizin çok yakın bir zamanda bölgemizdeki, hatta dünyadaki tüm çocukların umudu haline geleceğine yürekten inanıyorum. Bir kez daha hastanenin hayırlı olmasını diliyor, hayırseverlerimize ve üniversite yönetimine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'EN MUTLU İNSANLARDAN BİRİSİ OLACAĞIZ'

Törende Mehmet Özhaseki ise şöyle konuştu: 'Hepimiz geçip, gidiyoruz ama eser bırakmışsak onun mutluluğu dünyaya değiyor. Burada cenabı hak inşallah hiçbirimizin evladına hastalık vermesin ama ola ki hastalık geldi, işte burada tedavi olacaklar. O çocukların yüzü gülecek. Anneler yavrularına sarılacaklar. Herhalde bizde bunları görüp, dünyanın en mutlu insanlarından birisi olacağız. Bir insan ölünce onu en çok eşi ve çocukları anarmış. Daha sonra torunları ara ara anarlarmış. Sonra unutulur gidermiş. Aramızda dedesinin dedesini anan var mı' Yok. Peki kimler anılıyor? Peygamberimizin sözüyle sadaka-i cariye bırakanlar anılıyor. Yani eser bırakanlar. Çeşme, köprü, yol, hamam ve hastane yani bu tür hizmetleri yapanlar anılıyor. Burada onlarca insanın emeği var. Onların her birinin sadaka-i cariyesini Allah kabul etsin diye dua ediyoruz.?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HASTANE AÇILIŞINA TELEFON BAĞLANTISIYLA KATILDI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HASTANE AÇILIŞINA TELEFON BAĞLANTISIYLA KATILDI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HASTANE AÇILIŞINA TELEFON BAĞLANTISIYLA KATILDI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HASTANE AÇILIŞINA TELEFON BAĞLANTISIYLA KATILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HASTANE AÇILIŞINA TELEFON BAĞLANTISIYLA KATILDI - Son Dakika


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