Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz 20 yıldaki eser ve hizmetlerimiz gibi aldığımız ve alacağımız tedbirlerle insanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da 2008'de olduğu gibi istikrarı tahkim edecek olan da herkesin iş ve AŞ sahibi olmasını güvence altına alacak olan da ülkemizi hak ettiği aydınlık yarınlara kavuşturacak olan da biziz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadınları kendilerine karşı kışkırtmaya çalıştığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin "kadınları iş hayatının dışında tutmaya çalıştığını" iddia ettiğini belirten Erdoğan, AK Parti kadın kolları üyelerinin son bir yılda 72 ile gittiğini bildirdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bay Kemal niye biliyor musun? Kardeşlerimize verdiğimiz 'Kadınlara devlet desteklerini iyi anlatın, faydalansınlar, işlerini kursunlar, istihdama katılsınlar' talimatını yerine getirmek için illerimize gittiler. Sende böyle bir teşkilat var mı?

Hele bir de bu zatın muhafazakar genç kadınlara seslenmesi yok mu, insanda azıcık utanma duygusu olsa bu lafı ağzına bile alamaz. Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü özgürlüğünü ellerinden almak için Anayasa Mahkemesi önünde nöbet tutan birine düşen, ahkam kesmek değil başını eğip yerine oturmaktır. Ama maalesef bunlarda yalan gibi, iftira gibi, çarpıtma gibi, utanmazlık da diz boyu. Milletimiz inşallah şayet yürekleri yeter de sokağa çıkacak yüzleri olursa orada bunlara hak ettikleri cevabı verecektir."

"Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler"

Erdoğan, Türkiye'nin üzerinde siyasi ve ekonomik hesabı olan herkesin, ülkenin demokrasi ve kalkınma atılımlarından rahatsızlık duyan tüm çevrelerin 2023 seçimlerine umutlarını bağladığını dile getirdi.

Bugüne kadar sosyal fay hatlarını harekete geçirmeye çalışmaktan sınırlara tacize, uluslararası kuşatma gayretinden farklı görünümlerdeki darbe girişimlerine kadar her yolu deneyenlerin artık sabrının kalmadığını ifade eden Erdoğan, AK Parti'yi tökezleterek ülkeyi büyük ve güçlü Türkiye hedefi rotasından çıkarmak için ellerdeki tüm kozların sahaya sürülmeye başlandığını dile getirdi.

Erdoğan, "Öyle ki ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. Bürokrasiden siyasete hayatının hiçbir döneminde bir başarısı olmayan bu zata ülkeyi teslim etme senaryoları kuranların niyetlerinin milletin hayrı olmadığı açıkça ortadadır." dedi.

"Kimsenin sesi soluğu çıkmıyor"

Altılı masa oluşumuna değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Altılı masa diye milletin önüne koydukları yapı, sirk çadırından beter bir yer haline dönüştü. Hadi masanın çevresinde oturanlar belli. Altında ve etrafında dolananları ne yapacağız? Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu bir yerden söz ediyoruz. Dikkat edin. Dikkat ederseniz bu ithama tüm güçleri ve kalpleriyle böyle bir şey kesinlikle yok diyerek cevap dahi veremiyorlar. Çünkü süt dökmüş kedi gibi kabahatlerini gayet iyi biliyorlar.

Sadece bu kadar da değil. Bir de masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar, bölücü örgütün uzantılarından yedikleri zılgıtlar var. Her gün bir HDP'li çıkıp bunlara posta koyuyor, tehdit ediyor, istikamet gösteriyor. Hatta inceden şantaj yapıyor. Hiçbirinin gıkı dahi çıkmıyor. HDP'liler yetmiyor, bazen de sahneyi Kılıçdaroğlu alıyor. Bu zat tepesi atınca kürsüden ortaklarına 'ya bana katılın ya önümden çekilin' diyerek meydan okuyor. Yine kimsenin sesi soluğu çıkmıyor."

Erdoğan, masanın ortaklarından bir diğerinin işi meşrep fitnesini alevlendirmeye kadar götürdüğünü, yine herkesin sus pus kaldığını belirterek, "Masanın irapta mahalli olmayan üyelerinin afra tafralarını saymıyorum bile, gerek yok. Geçmişlerini ve tüm değerlerini inkar pahasına o masada oturanları milletimizin vicdanına havale ettik." dedi.

Karşılarında işte böylesine perperişan bir yapı, uyduruk bir masa, her tarafı dökülen bir ittifak olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tamam anladık. Terzi kendi söküğünü dikemez de bunların diktikleri hiçbir sökük vaki değil. Şöyle bir düşünün. Bunlar mı Türkiye'nin güney sınırlarındaki terörle mücadele harekatlarını yönetecek? Bunlar mı terör örgütlerine dünyayı dar edecek? Bunlar mı ülkemizin Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarını savunacak? Bunlar mı Karadeniz'deki savaşta tarafları bir araya getirerek çözümün adresi olacak? Ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum, bunlar mı ülkemizi Balkanlar'dan Kafkaslar'a dört bir yanımızda kurulan sinsi tuzakların içinden sahili selamete çıkaracak? Bunlar mı dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik sıkıntıdan kurtaracak? Bunlar mı küresel ekonomik krizi ülkemiz için fırsata dönüştürecek? Bunlar mı istihdamı artırarak her insanımıza çalışacak iş, evine götürecek AŞ imkanı temin edecek? Bunlar mı eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kadar tüm alanlarda, Türkiye'ye yeni kazanımlar sağlamaktan vazgeçtik, mevcut durumu koruyacak?"

"Dünya nasıl bir girdaptan geçiyor, bunu da göreceksiniz"

Erdoğan, bugün insanların geçim sıkıntısı meselesi olduğunu, hayat pahalılığı yükü altında zorlandığını tespit ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama şunu da bilmemiz lazım ki. Dünya nasıl bir girdaptan geçiyor, bunu da göreceksiniz. Bütün bunlarla beraber şu anda AK Parti iktidarı olarak biz ülkenin, milletin, bilhassa da evlatlarımızın geleceğini tehlikeye atmaya yetecek gerekçeler değildir. Çünkü tıpkı geçtiğimiz 20 yıldaki eser ve hizmetlerimiz gibi aldığımız ve alacağımız tedbirlerle insanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da 2008'de olduğu gibi istikrarı tahkim edecek olan da herkesin iş ve AŞ sahibi olmasını güvence altına alacak olan da ülkemizi hak ettiği aydınlık yarınlara kavuşturacak olan da biziz.

Türkiye'nin AK Parti ile Cumhur İttifakı ile ve Cumhurbaşkanı olarak bizimle yoluna devam etmesi için yüzlerce, binlerce, milyonlarca sebep sayabiliriz. Ülkenin bu kifayetsizlere teslimi için de huzur-u kalple ortaya konabilecek tek bir akıl, mantık, vicdan, ahlak ürünü sebep bulunamaz."

Erdoğan, bu hakikatlerle milletin huzuruna çıkıldığında karşılarına dikilenlerin hepsinin kağıttan birer kaplan olduğunun kendiliğinden anlaşılacağını ifade etti.

İnsanlığın son 2,5 yıldır tarihinin en ciddi ve geniş çaplı krizlerinden birini yaşadığına, koronavirüs salgınıyla sağlık alanında başlayan sıkıntıların derinleşerek devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu salgın, dünyada özellikle ekonomideki dengeleri, alışkanlıkları tamamen altüst etti. Hemen her alanda üretim aksadı. Tedarik zincirlerinde kırılmalar oldu. Küresel ticaret aylar boyunca adeta durma noktasına geldi. Salgın kaynaklı olumsuzluklardan sadece az gelişmiş ve yoksul ülkeler değil, gelişmiş ülkeler dahil herkes etkilendi. İşte son olarak Fed'in attığı adımı gördünüz. Niye acaba? Düşünün Amerika'da böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil."

(Sürecek)