Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden öğrenciler Vali Kaymak'ın makamında

SAMSUN - Samsun Valisi Osman Kaymak, 21 Ekim'de Cumhurbaşkanı'nı ziyaret eden Vezirköprü Meşeli İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı.

21 Ekim günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi Anıtı'nı ziyaret ettikleri sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fark edip sohbet ettiği ve hediyeler verdiği çocuklar, Vali Osman Kaymak'ı ziyaret etti. Vezirköprü ilçesinde bulunan Meşeli İlkokulu öğrencileri valilik koridorunda eğlenceli dakikalar yaşadı. Valilik binasında saklambaçlar oynayan çocuklar Cumhurbaşkanı'nı gördükleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

"Türkiye'de bu şekilde Cumhurbaşkanı ile görüşmek isteyen binlerce okul ve öğrenci vardır ama siz bunu başarmışsınız"

Cumhurbaşkanı ile görüşen çocukları makamında ağırlayan Vali Kaymak, "Hocam tebrik ediyoruz. Çocukları Ankara'ya götürerek onların ufkunu açmışsınız ve Cumhurbaşkanımızla görüştürmüşsünüz. Türkiye'de bu şekilde Cumhurbaşkanı ile görüşmek isteyen binlerce okul ve öğrenci vardır ama siz bunu başarmışsınız. Sizin iyi niyetinizi ve cesaretinizi tebrik ediyorum, çocukları da tebrik ediyorum. Bu vesile ile Vezirköprü'nün ve Meşeli Mahallesi'nin tanıtımını da yapmış oldunuz. Tabii ki çocuklarımız bu olaydan sonra daha idealist olmaları gerektiğini anlamışlardır. Çocuklarımız Anıtkabir'i ziyaret etmeli, Atatürk'ü tanımalı ve Birinci Meclis, İkinci Meclis bunların çocuklara çok iyi anlatılması lazım. Zaten biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 96'ncı yılını kutluyoruz. Birinci Meclis'te ilan edildi ve biz bugünlere kolay gelmedik, çocuklarımızın bunu çok iyi özümsemesi lazım. Bir şeyin kitabını okumak çok önemli ama çocuklar gördükleri şeyleri daha iyi özümser ve aklında tutar, keşke daha çok çocuğu götürebilsek. Özellikle Birinci Meclis ve Çanakkale'nin mutlaka görülmesi lazım" şeklinde konuştu.

Ramazan aylarında okulun bahçesinde iftar yapıldığını öğrendiklerini belirten Kaymak, "Belki bir gün iftara okulunuza geliriz" diye konuştu.

Çocuklara isteklerini soran ve daha sonrasında hediyeler veren Kaymak, onlarla yakından ilgilendi. Okulun internet problemi olduğunu öğrenen Vali Kaymak, durumun düzeltilmesi için talimat verdi. Kaymak, bu projede emeği geçenlere takdir belgesi vereceklerini açıkladı.

Kabul töreni toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. Ziyarete, Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Vezirköprü Meşeli İlkokulu Müdürü İhsan Akbulut ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden 13 öğrenci katıldı.