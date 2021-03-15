Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, bugün itibarıyla yapılan aşı sayısının 11 milyon 500 bine ulaştığını belirterek, "Aşılama sıralamasında dünyada 5'inci durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Salgın döneminde gelişmiş ülkeler maske sıkıntısını bile aşamamışken, Türkiye'nin yerli solunum cihazı üreterek, kendi ihtiyaçlarını karşılamasının yanında 20 ülkeye bu cihazları ihraç ettiğini belirten Erdoğan, inşası süren projeleri hızlandırarak İstanbul Başakşehir, Konya ve Tekirdağ Şehir Hastanelerini hizmete aldıklarını hatırlattı.

Kısa sürede İstanbul'un iki yakasına kazandırdıkları 1008'er yataklı iki acil durum hastanesiyle bu alanda yeni bir çığır açtıklarını belirten Erdoğan, sadece salgın döneminde toplam 16 bin 160 yataklı sağlık tesisinin inşaatını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduklarını bildirdi.

"Yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz"

Erdoğan, "Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sıralamasında dünyada 5'inci durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz." diye konuştu.

İnsanların haftalar boyunca eve kapandığı günlerde eğitim-öğretime devam etmenin ayrı bir önem kazandığına dikkati çeken Erdoğan, hazırlıklarını hızla tamamladıkları EBA TV yayınıyla 23 Mart 2020'den itibaren uzaktan eğitime geçtiklerini hatırlattı.

İçerik üretiminde binden fazla öğretmenin görev aldığı bu sistem üzerinde 12 bin 500 saat yayın yapıldığını söyleyen Erdoğan, "Yüz yüze eğitimi ise 15 Şubat 2021 itibarıyla kademeli olarak yeniden başlattık. Geçtiğimiz kabine toplantımızda yüz yüze eğitimin kapsamını epeyce genişlettik. Ülkemizdeki tüm cep telefonu abonelerine aylık 8 gigabyte'a kadar EBA'ya ücretsiz erişim imkanı sağladık. Yine bu dönemde öğrenim ve katkı kredisinin bazı taksitlerini 3 ay süreyle erteledik." dedi.

Sosyal Koruma Kalkanı Programı'yla vatandaşlara doğrudan aktarılan kaynağın toplam tutarının, 56 milyar lirayı aştığını belirten Erdoğan, salgın döneminde kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettiklerini ve şartlarını kolaylaştırdıklarını ifade etti.

Erdoğan, "Bu dönemde 3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödemesi yaptık. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz. Şartları kısa çalışma ödeneği almaya yetmeyen ve ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik. İşsizlik ödeneği kapsamında 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Normalleşme desteğiyle 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşması imkanı sağladık." diye konuştu.

"Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu"

İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, "Salgının başından itibaren verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyar lirayı buldu. Diğer yandan 1,3 milyon iş yerinin toplam 40 milyar lira prim borcunu 6 ay süreyle erteledik. Kovid-19 test, tedavi ve bakım hizmetleri için genel sağlık sigortası kapsamında karşıladığımız ödemeler ise 7,8 milyar lirayı aştı. Salgın sosyal destek programımızla 6,5 milyon haneye biner liradan toplamda 6,5 milyar lira nakdi yardım ulaştırdık." dedi.

Erdoğan, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'nda 2 milyar lirayı aşkın yardım topladıklarını ve bu yardımları ihtiyaç sahibi hanelere takdim ettiklerini belirtti.

Salgının etkilerinin azaltılması için hazırladıkları Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini 18 Mart 2020'de kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, bu paketin kapsamını, ihtiyaçlara ve yeni durumlara göre zaman içinde sürekli güncellediklerini söyledi.

Borç ertelemelerinden yeniden yapılandırmalara, kredi ve teşviklerden karşılıksız hibelere kadar pek çok farklı destek programıyla salgından olumsuz etkilenen tüm kesimlerin yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Basit usulde vergilendirmeye tabi olanlar başta olmak üzere, belirlenen esnaf ve sanatkarımıza aylık bin lira destek ödemesi yaptık. İş yeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde ise 500 lira destek ödemesinde bulunuyoruz. Bu kapsamda başvurusu kabul edilen 140 bini aşkın esnaf ve sanatkarımıza toplam 2 milyar 80 milyon lira tutan ödeme yapılmaya devam ediyor. Miktarını bin lira olarak belirlediğimiz gelir kaybı desteğine yapılan başvuruların da 975 bine yakını onaylandı. Ciro kaybı desteğiyle ilgili başvuruların değerlendirmesi sürüyor. Mücbir sebep hali ilan edilen 24 Mart 2020'den itibaren KDV ve prim ödemelerine 6 ay süreyle erteleme imkanı sağlamıştık. Bu imkandan 2 milyondan fazla mükellef yararlandı. Yine bu dönemde ticareti desteklemek için KDV oranını kimi sektörde yüzde 18'den yüzde 8'e, kimi sektörlerde de yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 985 bin esnaf ve sanatkarın toplam 42,6 milyar lira tutarında faiz destekli kredi kullandığını belirterek, "TESKOMB salgın nedeniyle kredi ve kefalet kooperatiflerine olan borçlarının ödemesini geciktirenlere uygun şartlarda yapılandırma imkanı sundu. Bu imkandan da 30 bin esnaf ve sanatkarımız yararlandı. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturduk. Bu çerçevede yapılan denetimler neticesinde bugüne kadar toplam 32 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandı." diye konuştu.

Salgının ilk gününden itibaren milletin gıda güvenliği ve tedarikinde en ufak bir aksaklığın oluşmasına müsaade etmediklerini belirten Erdoğan, "Destekleme ödemelerini öne çıkararak çiftçilerimize finansman desteği sağladık. Çiftçilerimize bu dönemde 9,3 milyar lira hayvancılık destekleme ödemesi, 12,6 milyar lira bitkisel üretim destekleme ödemesi yaptık. Bu yıl üreticilerimize yapacağımız tarımsal destek ödemesi tutarı ise 24 milyar liradır. Kredi borçlarını 6 ay erteleyerek ORKÖY kredilerini yeniden yapılandırarak besici ve yetiştiricilere 90 gün vadeli arpa satışı yaparak salgın döneminde üreticilerimizi rahatlattık." dedi.

(Sürecek)