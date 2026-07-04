Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabulü etti. Vahdettin Köşkü'ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif, ikili görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.

Liderler, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSLAMABAD MUTABAKATI DÜNYAYA NEFES ALDIRDI

Heyetler arası görüşmenin ardından kameralar karşısına çıkarak ortak basın toplantısı düzenleyen iki liderden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kararlılık mesajı verdi.

Konuşmasına, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek başlayan Erdoğan, "Vefat eden Pakistanlı kardeşlerime Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeşim Şahbaz Şerif’e ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra kritik bölgesel ve küresel konuların detaylıca ele alındığını belirten Erdoğan, özellikle İslamabad mutabakatının önemine dikkati çekti. Sağlanan sükunetin tüm dünyaya derin bir nefes aldırdığını ifade ederek şunları kaydetti;

Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şahbaz Şerif’i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz.

"KATLİAM KADROSU, LÜBNAN VE SURİYE’Yİ RAHAT BIRAKMIYOR"

İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan siyonist katliam kadrosu, özellikle Lübnan’ı ve Suriye’yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri Gazze’deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye, hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Böyle bir iklimin tesisi için de her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum: Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.

"5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİNİ TEYİT ETTİK"

Pakistan’la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi’de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde Tercihli Ticaret Anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Sayın Şerif’in bugün katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerimize katkı yapacağına inanıyorum. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan’da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz.

Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki iş birliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan’ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan’la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakanla bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.

ŞERİF: TÜRKİYE, ERDOĞAN'IN YÖNETİMİNDE ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM ORTAYA KOYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından söz alan Pakistan lideri Şahbaz Şerif ise şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin prestijini güçlendirdi, özgüvenini artırdı, bağımsız sesini güçlendirdi. Şu anda Türkiye, küresel anlamda en etkili ülkelerden biri oldu. Pakistan ve Türkiye'nin bir ruh içerisindeki iki kalp olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye, Erdoğan'ın yönetiminde önemli bir dönüşüm ortaya koydu. Teknolojik olarak, ekonomik olarak ve stratejik olarak bu gerçekleşti. Sayın Emine Erdoğan da yine cömert bir şekilde selden etkilenmiş olan insanlara destek olmuştur. 5 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi çerçevesinde bu çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Pakistan olarak Türkiye ile birlikte durmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Türkiye'nin başarısı Pakistan'ın başarısıdır, Pakistan'ın ilerlemesi Türkiye'nin ilerlemesidir.”