Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan ayrıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile (TSİ) 19.00'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'dan ayrıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile (TSİ) 19.00'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nur Han Hava Üssü'nden Federal Ekonomik İşlerden Sorumlu Mihmandar Bakan Hamad Azer ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Murad Eşref Janjua ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İslamabad'dan ayrıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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