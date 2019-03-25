Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Moldova Maçında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım ile Moldova arasında Eskişehir'de oynanan 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçını izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım ile Moldova arasında Eskişehir'de oynanan 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçını izledi. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası mücadelesi kapsamında Moldova ile mücadele ediyor. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı izlemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eskişehir'e geldi. Maçın ikinci yarısına yetişen ve mücadeleyi stattan izleyen Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay ve diğer isimler eşlik etti. Erdoğan, dün gece katıldığı bir programda fırsat bulduğu takdirde mücadeleyi sahadan izleyeceğini söylemişti.



(İHA)

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