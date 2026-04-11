Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

11.04.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın sosyal medya hesabından yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal ifadelerin yer aldığı paylaşıma ilk tepki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, "Gazze’de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz" derken İsrail'li bakanın paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketlemesi dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamaları karşısında sessiz kalamadı. Katz'ın sözlerine sert bir şekilde yanıt veren Yavaş,  soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atma hakkı olmadığını  söyledi.

 
"ÖNCE İŞLEDİĞİNİZ SUÇLARIN HESABINI VERİN"

Tarihin İsrail'i soykırımcı olarak anacağını belirten Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur. Gazze’de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz. Türkiye’ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin. Tarih de vicdan da sizi soykırımcı olarak anacaktır.”

“TÜRKİYE’YE YÖNELİK SÖYLEMLER KABUL EDİLEMEZ”

Yavaş, Türkiye’ye yönelik sert ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Açıklamasında, Gazze’de yaşanan sivil kayıpların ve insani dramın görmezden gelinemeyeceğini belirten Yavaş, bu tür açıklamaların bölgedeki gerilimi daha da artırdığını ifade etti.

SKANDAL İFADELER 

Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu etiketlediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:  "Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İran’dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye’de İsrail’in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor. Ne büyük bir absürtlük. Müslüman Kardeşler mensubu, Kürtleri katleden biri, Hamas’taki ortaklarına karşı kendini savunan İsrail’i soykırımla suçluyor. İsrail kendini güçle ve kararlılıkla savunmaya devam edecek.  Erdoğan’ın ise oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Helal olsun Mansur Başkan Adamsın vesselam 23 5 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Yavaş zaten çizgisini belli ediyor ama neden bu hain bakan Ekoyu etiketliyor soru işareti 12 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 23:59:08. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.