Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SSB'nin 35. Kuruluş Yıldönümü'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SSB'nin 35. Kuruluş Yıldönümü'nde konuştu Açıklaması

06.11.2020 20:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SSB'nin 35. Kuruluş Yıldönümü'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kendi savunma teçhizatı ihtiyaçlarımızı milli imkanlarla karşılamanın yanında dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilen bir konumdayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kendi savunma teçhizatı ihtiyaçlarımızı milli imkanlarla karşılamanın yanında dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilen bir konumdayız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığınca (SSB) 35. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla başkanlık binasındaki Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlenen programda bir konuşma yapan Fuat Oktay, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm SSB ailesine en kalbi selamlarını ve kutlama dileklerini ilettiğini belirtti.

Oktay, Savunma sanayisinin gerçekleştirdiği yerli ve milli projelerle yediden yetmişe tüm vatandaşların gururu olduğunu belirterek, "Savunma Sanayi, bağımsızlığımızı korumak ve her alanda ülkemizin güvenliğini sağlamak için silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyduğu teçhizat, sistem ve teknolojileri geliştirme yeteneğine sahip kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının, şirketlerinin tamamını içinde barındırır." diye konuştu.

Savunma alanında, tasarımdan üretime bütün aşamaların ekip çalışması olduğuna vurgun yapan Oktay, sanayi kolları, üniversiteler, serbest araştırmacılar ile özel sektör ve kamu kuruluşlarının karşılıklı etkileşim içinde milli savunma sanayisinin vazgeçilmez unsurları olduğunu aktardı.

Savunma sanayisine katkı veren aktörler arasında sağlanan eşgüdüm ve koordinasyonun tam bağımsız savunma teknolojilerini barındırmak açısından hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Oktay, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımız, 35 yıldır işte bu stratejik sorumluluğu üstlenmiş, belirlediği hedefler ve iş birliğini güçlendiren yapısı ile Türk savunma sanayisini yükseltmiştir. Özellikle geçtiğimiz 18 yılda Cumhurbaşkanımızın vizyon ve liderliğinde hayata geçen milli teknoloji hamlemiz, savunma sanayisinde sağladığımız başarılarla sembolleşmiştir. Savunma sanayi alanında her zaman vurguladığımız bir husus var. Kendi imkanlarımızla imal edebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan satın almamak ve yerlilik-millilik oranlarımızı daima yükseğe taşımak. Hamdolsun sizlerin de gayretleriyle, emekleriyle savunma sanayi yerlilik oranında önemli ilerleme kaydettik."

Savunma ürünlerinde dışa bağımlılık yüzde otuzların altına indi

Oktay, savunma ürünlerinde yüzde 70 oranında dışa bağımlı haldeyken bugün bu oranın yüzde otuzların altına indiğini belirterek, tüm kritik malzemelerde yüzde yüz kendimize yeter hale gelinecek güne kadar durmadan, yorulmadan çalışacaklarını belirtti.

Oktay, Milli savunma projesi sayısının 62'den 700'e yükseldiğini ve sadece son 5 yılda 350 yeni projenin başlatıldığını söyledi.

Sektörde faaliyet gösteren firma sayısının da 56'dan 1500'e yükseldiğini belirten Oktay, "2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı 2019 yılı itibariyle üç milyar doları geçti. Kara ve deniz savunma araçlarında dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. IHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Yurt içinde gerçekleştirdiğimiz başarılı terör operasyonları ile Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi sınır ötesi operasyonlarımızda, insansız hava araçlarımız başta olmak üzere milli savunma ürünlerimiz, kahraman ordumuzun gücüne güç katmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilen bir konumdayız"

"Kendi savunma teçhizatı ihtiyaçlarımızı milli imkanlarla karşılamanın yanında dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilen bir konumdayız" diyen Oktay, bunun en güncel örneğinin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki toprakları için yürüttüğü haklı mücadelede kullandığı İHA ve SİHA'lar olduğunu söyledi.

"Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın topraklarını işgalci Ermenistan'dan geri almak için verdiği mücadeleyi destekliyoruz" ifadesini kullanan Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Azerbaycan ihtiyaç duyduğunda tüm savunma imkanlarımızı can Azerbaycan'la paylaşmayı sürdüreceğiz. Bedeli ne olursa olsun, haklının yanında olur, hakkaniyetten ayrılmayız demiştik. Geçmişte olduğu gibi bu süreçte de yine birtakım savunma sanayi ara malı ambargolarıyla ve tehditlerle karşı karşıya kaldık. Daha önce de söyledik, bir kez daha söylüyorum. Bu tehditler kritik malzemelerde yüzde yüz yerli ve tam bağımsız savunma sanayi hedefimize erişmekte bizleri daha da kararlı kılmaktan, savunma sanayimizin kahramanlarını daha da motive etmekten başka bir işlev göremez."

"Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok"

Akıncı ve Bayraktar TB3'ün motor ve görüntüleme birimlerine bazı ambargoların söz konusu olduğunun altını çizen Oktay, "Hemen yerli ve milli TEI motoru üretim bandına entegre edildi.

Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok." vurgusu yaptı.

Oktay, karada Altay, Ejder ve Pars, denizlerde Milgem gemileri, havada Gökbey, Akıncı, Aksungur ve Anka, gök kubbede Koral, Hisar ve Korkut'la milli güvenliğini milli teçhizatıyla sağlayabilen bir Türkiye olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savunma sanayi ekosistemi zengin, altyapısı sağlam ve dinamik bir Türkiye var. Sadece savunma alanında değil, sivil alanda coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesinde, orman yangınları ile mücadelede, deprem, yangın gibi doğal afetlerde hasar tespiti ve arama-kurtarma çalışmaları için veri toplamamızı, işlememizi, mücadelemizi sağlayan sistem ve araçları tasarlayan ve üreten bir Türkiye var. Nereden nereye..."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde belirsizlik ortamları dahil her şarta hızla ayak uyduran ve sorunları yine hızla çözen bir Türkiye bulunduğunu aktaran Oktay, şu değerlendirmede bulundu:

"İşte bu Türkiye'nin en büyük kuvvetlerinden biri, yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde etkinliği daha da artıran Savunma Sanayi Başkanlığımızdır.

Türkiye, yakın bir gelecekte daha üstün teknolojilerle insanlı ve insansız savaş uçağına, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerine, insansız kara savunma araçlarına sahip ve tasarımdan üretime lider konumdaki ülkelerden biri olacaktır.

Bugün geldiğimiz noktayı yeterli görmeyerek dünyaya öncülük eden yeni savunma, kavram, sistem ve teknolojilerini sizlerin gayretleriyle ülkemize kazandıracağız.

Buna yürekten inanan bir ekip görüyorum karşımda. Hepinize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız.

Güvenlik güçlerimizin caydırıcılığını artıran, savunmamızda Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaran ve ülke ekonomisine yapmış olduğu katkıyla birlikte her alanda refaha katkı sağlayan Savunma Sanayi Başkanlığımızın 35. kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyorum.

Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren KOBİ'lerden yan sanayiiye, araştırma merkezlerinden teknoparklara kadar savunma ekosisteminin tüm paydaşlarına başarılar diliyorum."

Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SSB'nin 35. Kuruluş Yıldönümü'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi Metrobüste cinsel saldırı davasında savcı mütalaasını açıkladı: Şahsa ait iç çamaşırı ve pantolonda sperm hücreleri tespit edildi Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek
Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Hastalık başlangıcında yüksek viral yük, ölüm riskini artırır Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Hastalık başlangıcında yüksek viral yük, ölüm riskini artırır         
19:56
Antrenmanda sakatlanan Fenerbahçeli Sosa, maç kadrosundan çıkarıldı Antrenmanda sakatlanan Fenerbahçeli Sosa, maç kadrosundan çıkarıldı         
19:38
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında galibiyet arıyor! Canlı anlatım Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında galibiyet arıyor! Canlı anlatım         
19:02
Son Dakika: ABD seçimlerinde belirsizlik! Biden'ın az farkla önde olduğu Georgia'da oylar yeniden sayılacak Son Dakika: ABD seçimlerinde belirsizlik! Biden'ın az farkla önde olduğu Georgia'da oylar yeniden sayılacak         
18:55
Fenerbahçe'li Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi Fenerbahçe'li Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi         
18:48
ABD'li komutan, sosyal medyadan terör örgütüne övgüler yağdırdı ABD'li komutan, sosyal medyadan terör örgütüne övgüler yağdırdı         
18:03
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı         
16:51
Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı         
15:37
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 20:09:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SSB'nin 35. Kuruluş Yıldönümü'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei