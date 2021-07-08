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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Yenierenköy'de davullu zurnalı karşılamaCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk milleti hiç kimseden hakkını istemez,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Yenierenköy'de davullu zurnalı karşılamaCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk milleti hiç kimseden hakkını istemez,...

08.07.2021 17:19

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Yenierenköy'de davullu zurnalı karşılama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk milleti hiç kimseden hakkını istemez, hakkını söke söke alır" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yenierenköy bölgesine gerçekleştirdiği...

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Yenierenköy'de davullu zurnalı karşılama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

"Türk milleti hiç kimseden hakkını istemez, hakkını söke söke alır"

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yenierenköy bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette halk tarafından davul zurna eşliğinde folklor gösterisiyle karşılandı.

KKTC'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yenierenköy Belediyesi sosyal tesisinde bölge sakinleri ile bir araya geldi. Tesise gelişinde davul zurna eşliğinde folklor gösterisiyle karşılanan Oktay'a KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve bazı bakanlar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta çözümün ne olmaması gerektiğini ifade edenlerle yan yana durduğunu belirterek, Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamalarına tepki gösterdi. Oktay, von der Leyen'in "Kıbrıs'ta asla ve asla iki eşit devletten ya da Kıbrıs Türk tarafından bir devletten söz edemezsiniz" sözlerine karşılık, "Kıbrıs'ın Türk tarafında bir devlet vardır. Bu devlet bağımsızdır, bu devlet eşittir, güçlüdür, dimdik de ayaklarının üzerindedir. Başka hiç kimsenin onayına da ihtiyacı yoktur" dedi.

Von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine de tepki gösteren Oktay, " Türkiye Cumhuriyeti'ne, hele hele Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ne söyleyip ne söylememesi gerektiği gibi ya da nasıl davranıp nasıl davranmaması gerektiği gibi bir hadsizliğe de hiç kimse kalkışmasın" diye konuştu.

"Türk milleti hiç kimseden hakkını istemez, hakkını söke söke alır"

Kıbrıs'ın asli unsurunun Türkler olduğunu, adayı sonradan işgal edenlerin adanın diğer tarafında olduğunu söyleyen Oktay, "İşgalcilerle bir olup sonrasında da burada 450 yıldır var olan Kıbrıs'ın asli unsuruna haklarını vermek diye bir şey söz konusu olmaz. Türk milleti hiç kimseden hakkını istemez, hakkını söke söke alır. Bizim hiç kimseden hak dilendiğimiz yok" dedi.

"Türkiye barışın yanındadır"

Oktay, vatandaşlara hitabında her zaman barışın yanında olduklarını, 20 Temmuz'u da Barış ve Özgürlük Bayramı olarak ifade ettiklerini söyleyerek, 20 Temmuz'un Kıbrıs Türkü'nün esaretten kurtulduğu, Rum-Yunan ikilisinin her türlü işgal hareketine dur denilen gün olduğunu söyledi. "Türkiye barışın yanındadır. Türkiye her türlü barışçıl çabalara destek verdiğini her ortamda ifade etmektedir" diyen Oktay, "Biz adada iki eşit devletin, iki bağımsız devletin aynı masaya oturarak nasıl birlikte yaşayabilecekleri, nasıl adayı yönetebilecekleriyle alakalı konuşmaları taraftarıyız" şeklinde konuştu.

Diğer çözüm önerilerinin 1960'lı yıllardan beri denendiğini ve çözüm alınamadığını vurgulayan Oktay, çıkmaz ve sonu olmayan konuşmalar zincirine artık tahammülleri olmadığını kaydetti.

"Kıbrıs Türkü'nün kaybedecek vakti yoktur, bizim oyalanacak vaktimiz de yoktur"

Oktay, 60 yıldır federasyon dahil hiçbir çözüme yanaşmayan Rum-Yunan ikilisi ve destekçilerinin birdenbire federasyon aşığı olduklarını kaydederek, "60 yıldır aklınız neredeydi?" diye sordu. "Kıbrıs Türkü'nün kaybedecek vakti yoktur. Bizim oyalanacak vaktimiz de yoktur" diyen Oktay, verilen sözler tutulmadığı halde AB üyeliği dahil üyelikler verilerek ödüllendirilen Rum-Yunan ikilisi ile Rum-Yunan ikilisine esir olan ve dış politikasını bu ikilinin istekleri doğrultusunda belirleyen AB'nin nasihatlerine ihtiyaçları olmadığını vurguladı. Oktay, "Konuşmak istiyorlarsa sahada olan gerçekler ve gerçeklikler üzerinden ileriye bakmak istiyorlarsa yeni şeyler konuşmak istiyorlarsa buradayız. Bizim işimiz gücümüz var. İşimiz bağımsız, eşit, egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kendi ayakları üzerinde duran ve üreten bir yapıya dönüştürmek için yapacağımız bitirmemiz gereken projelerimiz var" dedi.

500 yataklı hastanenin temeli bu yıl içinde atılacak

Oktay, tarımdan sanayiye, sağlıktan turizme, eğitimden gençlik ve spora her alanda yapacakları olduğunu ifade ederek, yapılan projelerle ilgili bilgi verdi. KKTC hükümetiyle çok yoğun bir şekilde uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Oktay, 500 yataklı hastanenin temelini bu yıl içinde atacaklarını dile getirdi. Oktay, üreten bir Kıbrıs deyince eğitim ve turizm yanında sanayisinin de olmasını istediklerini, fabrikaların olacağı bir organize sanayi bölgesini kurmak istediklerini, bununla ilgili her türlü çalışmayı yaptıklarını ve Türkiye olarak hazır olduklarını kaydetti. Güzelyurt Ovası'na ilk sulama suyunu sonbaharda vermeyi planladıklarını aktaran Oktay, Mesarya ile ilgili projenin başladığını ve bitirilmesinin 3-4 yılı alacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'a geldiklerinde kendilerini misafir olarak görmediklerini belirterek, "Kendimiziz, biriz, beraberiz, acı günümüzde, tatlı günümüzde her daim bir ve beraberiz, dayanışma içerisindeyiz" dedi.

"Güvencemizi sağlayan Türkiye"

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da Türkiye'nin pandemi hastanesi yaparak ve 500 bin doz aşı göndererek her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Yeşilırmak, "Güvencemizi sağlayan Türkiye, istikbalimizi, istiklalimizi ve bekamızı sağlayan yine ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'miz. Mavi vatandaki hak ve çıkarlarımızı koruyan yine her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'miz" dedi. Yeşilırmak, Türkiye ve KKTC'nin et ve tırnak gibi olduğunu kaydederek, "Güçlü Türkiye, güçlü KKTC" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Yenierenköy'de davullu zurnalı karşılamaCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türk milleti hiç kimseden hakkını istemez,...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Yenierenköy'de davullu zurnalı karşılamaCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türk milleti hiç kimseden hakkını istemez,...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Yenierenköy'de davullu zurnalı karşılamaCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türk milleti hiç kimseden hakkını istemez,...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Yenierenköy'de davullu zurnalı karşılamaCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türk milleti hiç kimseden hakkını istemez,...

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Yenierenköy'de davullu zurnalı karşılamaCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk milleti hiç kimseden hakkını istemez,... - Son Dakika
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