DAİB 2020 yılı değerlendirmesini yaptı - Son Dakika

DAİB 2020 yılı değerlendirmesini yaptı

20.01.2021 14:41

DAİB 2020 yılı değerlendirmesini yaptı DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver: 'Karabağ sorunun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır' Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Sway otelde bir basın...

DAİB 2020 yılı değerlendirmesini yaptı

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver: 'Karabağ sorunun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır'

ERZURUM - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Sway otelde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

2020 yılını değerlendiren Tanrıver, korana salgını olmasına rağmen Bölgeden ve Erzurum'dan yapılan ihracatın 2019 yılına göre artarak devam ettiğini söyledi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 2020 yılı ihracatının 2 milyar 068 milyon dolara ulaştığını anlatan Tanrıver, 2020'de 2 bin 605 firma ile 195 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplam üye sayılarının 27 bin 983'u bulduğuna dikkat çeken Tanrıver, 2020 yılında aktif ihracat yapan firma sayısının da diğer yıllara oranla artarak 2 bin 615'i bulduğunu belirtti.

Hükümetten Yeşil pasaport desteği

Hükümetin ihracatçılara yönelik desteklerinin sürdüğünü, ihracatın daha kolay bir hale gelmesi bakımından hükümetin Yeşil Pasaport desteği verdiğine işaret eden Tanrıver, 'Her türlü destek için hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Sektör bazında 2020 yılında en çok 15 sektörde ihracatın yapıldığını anlatan Tanrıver, 'Kimya, makine, hazır giyim, yaş meyve sebze, elik, mobilya, otomotiv, çimento, elektrik, demir, maden, iklimlendirme, su ürünleri, hayvan maması, hububat, ve tekstil olmuştur' diye konuştu.

En çok ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Irak'ın aldığını, sırasıyla Azerbaycan-Nahçivan, Almanya, İran, Libya, İsrail, Suriye, Gürcistan, Belçika, Romanya, Birleşik Devletler, Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Hollanda, Türkmenistan ve diğer bir çok ülkenin yer aldığını ifade etti.

Erzurum'dan 2020 yılı ihracatı

2019 yılında Erzurum'dan 51 firmanın ihracat yaptığını, 2020 yılında ise Erzurum'dan 53 firmanın ihracat yaptığını hatırlatan Tanrıver, yine 2019 yılında Erzurum'dan 37 ülkeye ihracat yapıldığını, 2020 yılında ise 46 ülkeye ihraç işlemi gerçekleştirildiğini, Erzurum'un 2020 ihracatının2019 yılına göre yüzde 13.37 oranında artarak 30.8 milyon dolara ulaştığı söyledi.

Karabağ Erzurum'u ve Bölge'de ihracatı artıracak

DAİP Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver, Azerbaycan-Karabağ koridorunun açılmasının Erzurum başta olmak üzere Bölge ihracatında yeni hedeflerin oluşacağına dikkati çekerek, "Karabağ sorunun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır' dedi.

Tanrıver, Pandemi nedeniyle bir çok işlemin sanal ortamda yapıldığını, eğitimlerin fuarların bu ortamda gerçekleştirildiğine işaret ederek şunları söyledi: "Pandemi bitse bile sanal ortamlar devam edecek. İnsanlar artık E ticareti yoğun olarak kullanıyorlar. Erzurumlu esnaf ve ihracatçılar olarak E Ticaret noktasında bizde varız. Bir çalışma daha yaparak ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştırmak amacıyla hangi ülkenin daha çok hangi ürüne ihtiyaç duyduğunu listeledik. Bunu bir kitapçık haline getirdik.

2021 yılında ihracat anlamında daha umutluyuz. Bütün amacımız ihracat bilincini yerleştirmektir. Bunu da yılmadan yapıyoruz. Çalışmalarımız sonucu bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz.

DAİB 2020 yılı değerlendirmesini yaptı
DAİB 2020 yılı değerlendirmesini yaptı
DAİB 2020 yılı değerlendirmesini yaptı
DAİB 2020 yılı değerlendirmesini yaptı

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği, İhracatçılar Birliği, Doğu Anadolu, Karabağ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DAİB 2020 yılı değerlendirmesini yaptı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı! Yoğun bakım doktoru boş odayı "Oh be" diyerek paylaştı Göztepe, Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Türkiye'den ihraç edilen 100 araçtan 42'si Kocaeli'den Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadın canına kıymıştı! Her şey erkek arkadaşının ailesiyle tartıştıktan sonra olmuş Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Rus muhalif Navalny, Putin'in sarayının detaylarını paylaştı: Monako'nun 39 katı büyüklüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti Cani koca, kumar borcu yüzünden kavga ettiği astım hastası karısını boğarak öldürdü
Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti         
15:39
Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var         
15:15
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Ayşenur Arslan ile Baro Başkanının 'Bunak' değerlendirmesi sosyal medyada gündem oldu Ayşenur Arslan ile Baro Başkanının 'Bunak' değerlendirmesi sosyal medyada gündem oldu         
15:01
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Eczacılara aşı uygulaması yarın başlıyor! 15 gün boyunca devam edecek Eczacılara aşı uygulaması yarın başlıyor! 15 gün boyunca devam edecek         
14:31
Taburcu olan Omar takım arkadaşlarıyla buluştu, Terim duygulandı Taburcu olan Omar takım arkadaşlarıyla buluştu, Terim duygulandı         
14:23
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var         
14:03
Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor         
13:47
Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu         
13:01
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
Sevgilisinin ölüm haberini alan genç kız, hastanede kalbine sıkıp intihar etti Sevgilisinin ölüm haberini alan genç kız, hastanede kalbine sıkıp intihar etti         
11:06
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 15:46:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DAİB 2020 yılı değerlendirmesini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei