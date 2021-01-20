DAİB 2020 yılı değerlendirmesini yaptı

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver: 'Karabağ sorunun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır'

ERZURUM - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Sway otelde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

2020 yılını değerlendiren Tanrıver, korana salgını olmasına rağmen Bölgeden ve Erzurum'dan yapılan ihracatın 2019 yılına göre artarak devam ettiğini söyledi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 2020 yılı ihracatının 2 milyar 068 milyon dolara ulaştığını anlatan Tanrıver, 2020'de 2 bin 605 firma ile 195 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplam üye sayılarının 27 bin 983'u bulduğuna dikkat çeken Tanrıver, 2020 yılında aktif ihracat yapan firma sayısının da diğer yıllara oranla artarak 2 bin 615'i bulduğunu belirtti.

Hükümetten Yeşil pasaport desteği

Hükümetin ihracatçılara yönelik desteklerinin sürdüğünü, ihracatın daha kolay bir hale gelmesi bakımından hükümetin Yeşil Pasaport desteği verdiğine işaret eden Tanrıver, 'Her türlü destek için hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Sektör bazında 2020 yılında en çok 15 sektörde ihracatın yapıldığını anlatan Tanrıver, 'Kimya, makine, hazır giyim, yaş meyve sebze, elik, mobilya, otomotiv, çimento, elektrik, demir, maden, iklimlendirme, su ürünleri, hayvan maması, hububat, ve tekstil olmuştur' diye konuştu.

En çok ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Irak'ın aldığını, sırasıyla Azerbaycan-Nahçivan, Almanya, İran, Libya, İsrail, Suriye, Gürcistan, Belçika, Romanya, Birleşik Devletler, Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Hollanda, Türkmenistan ve diğer bir çok ülkenin yer aldığını ifade etti.

Erzurum'dan 2020 yılı ihracatı

2019 yılında Erzurum'dan 51 firmanın ihracat yaptığını, 2020 yılında ise Erzurum'dan 53 firmanın ihracat yaptığını hatırlatan Tanrıver, yine 2019 yılında Erzurum'dan 37 ülkeye ihracat yapıldığını, 2020 yılında ise 46 ülkeye ihraç işlemi gerçekleştirildiğini, Erzurum'un 2020 ihracatının2019 yılına göre yüzde 13.37 oranında artarak 30.8 milyon dolara ulaştığı söyledi.

Karabağ Erzurum'u ve Bölge'de ihracatı artıracak

DAİP Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver, Azerbaycan-Karabağ koridorunun açılmasının Erzurum başta olmak üzere Bölge ihracatında yeni hedeflerin oluşacağına dikkati çekerek, "Karabağ sorunun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır' dedi.

Tanrıver, Pandemi nedeniyle bir çok işlemin sanal ortamda yapıldığını, eğitimlerin fuarların bu ortamda gerçekleştirildiğine işaret ederek şunları söyledi: "Pandemi bitse bile sanal ortamlar devam edecek. İnsanlar artık E ticareti yoğun olarak kullanıyorlar. Erzurumlu esnaf ve ihracatçılar olarak E Ticaret noktasında bizde varız. Bir çalışma daha yaparak ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştırmak amacıyla hangi ülkenin daha çok hangi ürüne ihtiyaç duyduğunu listeledik. Bunu bir kitapçık haline getirdik.

2021 yılında ihracat anlamında daha umutluyuz. Bütün amacımız ihracat bilincini yerleştirmektir. Bunu da yılmadan yapıyoruz. Çalışmalarımız sonucu bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz.