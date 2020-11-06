Daikin ihracatta 3 ayrı ödüle layık görüldü - Son Dakika

Daikin ihracatta 3 ayrı ödüle layık görüldü

06.11.2020 13:03
Daikin ihracatta 3 ayrı ödüle layık görüldü, System.String[]

İklimlendirme sektörünün önde gelen markalarından Daikin, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından her yıl düzenlenen ve sektörün başarılı ihracatçılarının açıklandığı "İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçıları" ödüllerinde 3 ödülün sahibi oldu.

İklimlendirme sektörünün önde gelen markalarından Daikin, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından her yıl düzenlenen ve sektörün başarılı ihracatçılarının açıklandığı "İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçıları" ödüllerinde 3 ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında Airfel'i satın alarak Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan Daikin, Sakarya'daki üretim tesislerinden dünyanın pek çok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.

Daikin'in ihracattaki başarısı İSİB tarafından verilen "İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçılar Ödülü" ile de tescillendi.

İSİB'in 2019 yılının en çok ihracat yapan şirketlerini 20 kategoride ödüllendirdiği sıralamada, Daikin 3 farklı kategoride 2 birincilik, 1 tane de ikincilik ödülü kazanarak başarısını perçinledi.

"En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma" kategorisinde birincilik ödülünü alan Daikin, "En Çok İhracat Yapan Firma" kategorisinde ikinciliği, "En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil, Paket Tip Klima İhracatı Yapan Firma" kategorisinde ise birinciliği elde etti.

İklimlendirme sektörünün başarılı ihracatçılarını açıklamak ve ödüllendirmek üzere İSİB tarafından her yıl düzenlenen "İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçılar Ödülü" pandemi nedeniyle bu yıl online gerçekleştirildi.

Ar-Ge ve lojistik üs hedefi

Sakarya'da 42 bin metrekaresi kapalı, toplam 100 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında klima, kombi, klima santrali ve fan coil üretimi yapan Daikin Türkiye, aynı zamanda Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'ın içinde bulunduğu 10 çevre ülkenin de merkezi konumunda bulunuyor.

2019 yılında 152 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan Daikin Türkiye, 2020 yılı sonunda bu rakamı 187 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Daikin Türkiye için ihracatın çok önemli hususlardan biri olduğunu belirterek, "Daikin Türkiye olarak, Sakarya üretim tesislerimizde ürettiğimiz ürünleri tüm Daikin grup ülkelerine ihraç ediyoruz. Şu anda ciromuzun yarısı ihracattan geliyor, bu oranı artırmayı hedefliyoruz. Türkiye'yi bölgemizin üretim, Ar-Ge ve lojistik üssü olarak konumlama hedefimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Almış olduğumuz bu ödül de hedefimize adım adım ilerlediğimizin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Sakarya, İhracat, Türkiye, Airfel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Daikin ihracatta 3 ayrı ödüle layık görüldü - Son Dakika


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