Datça'da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı
Datça'da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı

27.01.2026 23:31
Muğla'nın Datça ilçesinde sele kapılan sürücü, dere yatağında bir ağacın dalına tutunarak hayatta kalmayı başardı.

Muğla'nın Datça ilçesinde sele kapılan araçtaki sürücü, dere yatağında bir ağacın dalına tutunarak hayatta kaldı.

AĞACIN DALINA TUTUNUP EŞİNDEN YARDIM İSTEDİ

Karaköy Mahallesi'nde, Ahmet Ural'ın kullandığı arazi aracı, şiddetli yağış nedeniyle debisi artan dereye yuvarlandı. Sele kapılan Ural, dere yatağında bir ağacın dalına tutunarak cep telefonuyla eşini arayarak yardım istedi.

MAHSUR KALDIĞI YERDEN KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Muğla Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Ural, ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Jandarma, Güncel, Datça, Muğla, Son Dakika

