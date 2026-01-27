Datça\'da sele kapılan aracın sürücüsü ağaç dalına tutunarak hayatta kaldı

Muğla'nın Datça ilçesinde sele kapılan araçtaki sürücü, dere yatağında bir ağacın dalına tutunarak hayatta kaldı.
Karaköy Mahallesi'nde, Ahmet Ural'ın kullandığı arazi aracı, şiddetli yağış nedeniyle debisi artan dereye yuvarlandı. Sele kapılan Ural, dere yatağında bir ağacın dalına tutunarak cep telefonuyla eşini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Muğla Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Ural, ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
