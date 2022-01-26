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Defalarca bıçaklayıp başında sigara içmişti! Genç kadını zorla kaçırmış - Son Dakika

Defalarca bıçaklayıp başında sigara içmişti! Genç kadını zorla kaçırmış

26.01.2022 14:36
Defalarca bıçaklayıp başında sigara içmişti! Genç kadını zorla kaçırmış

Kayseri'de boşandığı eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanan Nihan Atay, mahkemede yaşadıklarını anlattı. Atay, "Ramazan beni 2009 yılında zorla kaçırdı. Antalya'dayken elinden kaçıp, polise sığındım. 'Seni yaşatmam' dedi. Evlenmek zorunda kaldım. 'Beni boşarsan seni yer yüzünden silerim' dedi. Sürekli beni aldattı. Olayın olduğu gün bana bir çiçek geldi. 'Hayatımın anlamı' notu vardı. Ramazan çiçeği görünce sinirlendi. Engelli çocuğumun önünde bıçakladı'' dedi.

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz tarihindeeşi tarafından 7 yerinden bıçaklanan Nihan Atay, yaşadığı korkunç anları mahkemede anlattı.

HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNUYORDU

Vahşet olay, geçen yıl 15 Temmuz'da Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ın işlettiği kuaföre gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uygur, belinden çıkardığı bıçakla Atay'ı 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Nihan Atay, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Ramazan Uygur ise tutuklandı.

Defalarca bıçaklayıp başında sigara içmişti! Genç kadını zorla kaçırmış

"BIÇAĞI KAÇ KERE VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ramazan Uygur'un yargılanmasına bugün de devam edildi. Geçen yıl ağustos ayında hastaneden taburcu edilen Nihan Atay ile avukatları salonda hazır bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu. Duruşmada ifadesi alınan Ramazan Uygur, Nihan Atay'ı bıçakladıktan sonra başında bekleyip, sigara içtiği iddialarını kabul etmedi. Uygur, "Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Başında bekleyip sigara falan içmedim. 45 bin liraya dükkanına malzeme aldım. Nihan bana makas ile saldırdı. Yalan söylüyorlar" dedi.

"EVLENMEK ZORUNDA KALDIM"

Şikayetçi olduğunu dile getiren Nihan Atay ise şöyle konuştu: "Ramazan beni 2009 yılında zorla kaçırdı. Antalya'dayken elinden kaçıp, polise sığındım. 'Seni yaşatmam' dedi. Evlenmek zorunda kaldım. 'Beni boşarsan seni yeryüzünden silerim' dedi. Sürekli beni aldattı. Bana iş yeri açma teklifinde bulundu, barıştık, ardından paranoyak bir şekilde sürekli beni aldatmak ile suçladı. Beni yastık ile boğmaya çalıştı. Olayın olduğu gün bana bir çiçek geldi. 'Hayatımın anlamı' notu vardı. Ramazan çiçeği görünce sinirlendi. Evli olmadığımızı, hayatımda başka birinin de olabileceğini belki de dükkana 'hayırlı olsun' amacıyla gelmiş olabileceğini söyledim. Üstüme yürüdü. Bıçağı görmedim. Beni engelli çocuğumun gözü önünde bıçakladı."

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanık Uygur'un, 'boşandığı eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Uygur'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

Defalarca bıçaklayıp başında sigara içmişti! Genç kadını zorla kaçırmış

KIZI DURUŞMADA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Geçen duruşmada Nihan Atay'ın kızı ile çalışanı da tanık olarak dinlenmişti. Kuaförde çalışan N.K., bağırma sesi duyduğunu anlatarak, "Çiçeği sordu. Tartıştılar ardından bağırma sesi duydum. Kafamı çevirdiğimde Nihan'ın bıçaklandığını gördüm. 8 bıçak darbesi saydım. Bıçakladıktan sonra da 'Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim' dedi" diye konuştu.

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Son Dakika Güncel Defalarca bıçaklayıp başında sigara içmişti! Genç kadını zorla kaçırmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Defalarca bıçaklayıp başında sigara içmişti! Genç kadını zorla kaçırmış - Son Dakika
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