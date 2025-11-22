DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

Haberin Videosunu İzleyin
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
22.11.2025 16:23  Güncelleme: 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haber Videosu

DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan, Komisyon heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin "CHP'nin üye vermeme kararı Kürtleri yaralamıştır. Yüz yıllık bir yaranın sarılacağı bu dönemdeki sorumluluk almama durumunu bir yere not ettik" sözleriyle CHP'ye tepki gösterdi. Konuya ilişkin bir açıklama da CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Özel, "Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planının parçası olmak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.

Süreç Komisyonu'nun oy çokluğuyla aldığı "İmralı ziyareti" kararı Türkiye gündemine oturdu. İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyen CHP ile DEM Parti arasında ise ipler gerilmiş durumda.

DEM Parti, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında "Erzurum Halk Buluşması" düzenledi. DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, programda yaptıkları konuşmada; 'Terörsüz Türkiye' kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 'İmralı ziyareti' ve CHP'nin süreçle ilgili tavrı noktasında açıklamalar yaptı. Palandöken ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesi ve sonrası en üst düzeyde güvenlik önlemleri alındı. Programın açılış öncesi İstiklal Marşı okundu.

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

ERDOĞAN, BAHÇELİ VE KURTULMUŞ'U ALKIŞLATTI

"Her şeye rağmen inşallah barışı inşa edeceğiz" diyen DEM Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Meclis Komisyonu tarihi bir karar aldı. Meclis komisyonunda bu kararı alan, bu karara olumlu oy kullanan bütün komisyon üyelerini kutluyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Onlara büyük bir alkış istiyorum. Komisyon sadece bir görevi yerine getirmedi. Aynı zamanda Türkiye barışına hizmet eden bir duruş ve bir tutum içerisinde oldu. Yine bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da bu süreçteki emeklerinden dolayı da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Biz haklıya hakkını veren, kim haklı olursa olsun karşıtlığımız dahi olsa onu tebrik eden, teşekkür eden, alkışlatan onurlu bir gelenekten geliyoruz" şeklinde konuştu.

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

"CHP'NİN TAVRINI BİR YERE NOT ETTİK"

Komisyonda kimi partilerin tarihi sürecin çok önemli bir aşamasında İmralı'ya gitme konusunda olumsuz oy kullandığını hatırlatan Bakırhan, "Yani bu tarihi anın eşiğinde bu büyük bir eksiklikti. Üzülerek bunu diyeceğim. Çünkü bizim ana muhalefet partisinden beklentimiz bu değildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye vermeme kararı Kürtleri yaralamıştır. Tam da yüz yıllık bir yarayı sarmak için sorumluluk almayacaksa, ne zaman alacaksın? Kim inanır? Böylesine yüz yüz yıllık bir yaranın sarılacağı bu dönemdeki sorumluluk almama durumunu, bunu bir yere not ettik. Ama hala beklentilerimiz de devam ediyor. Çünkü barış seksen altı milyon içindir. Yüz yıllık meselede tarihi sorumlu olan kurucu partinin daha cesur olmasını bekliyorduk. Bu süreçte öz eleştirel bir yaklaşım içerisinde bekliyorduk. Geleceğin iyileştiren tarafında olmasını bekliyorduk. Hala da bekliyoruz. Hala gecikmiş değil. Kurucu bir akıl yerine, geçmişin reflekslerini tercih etmenin kimseye bir yararı yok. Faydası yok Bu karar çatışma ve çözümsüzlükten beslenenlere can suyu olmuştur. Kurucu parti barışın yanında durmalı. Barışın yanında olmalı" dedi.

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

ÖZEL: KİMSENİN PLANININ PARÇASI OLMAK ZORUNDA DEĞİLİZ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri çerçevesinde Zonguldak'ta vatandaşlara seslenen CHP lideri Özgür Özel ise, İmralı kararına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz DEM Parti'yle bayramlaştık diye bize terörist diyenler şimdi bizi bir şeye zorlamaya çalışıyorlar. Biz Kürt sorununun varlığını cesaretle söyledik, söylemeye devam ediyoruz. CHP, ilk gün durduğu yerdedir. Sorunun çözümünün arkasındadır. Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planının parçası olmak zorunda değildir.

"KURUCU PARTİYİZ, KURUCU İRADEYİZ"

Ne sözümüzden döneriz ne başladığımız işi yarım bırakırız ne de birilerinin peşine takılıp vagon gibi Tayyip Bey ne diyorsa onun peşine gideriz. Gidene de saygımız var ancak 'CHP günü geldiğinde onların dediğini yapar' diyenler şunu görsünler kurucu partiyiz, kurucu iradeyiz, siyasetimizi kendimiz kurarız hesabı da millete sadece kendimiz veririz."

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tuncer Bakırhan, Özgür Özel, DEM Parti, Politika, Sözler, Gündem, İmralı, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • 1967Ramo 1967Ramo:
    KANKILER BIRBIRINE DUSTU 91 213 Yanıtla
    Kenann Sırmal Kenann Sırmal:
    kankaların kimler olduğunu ortada trol kafa 178 66
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    apo akp MHP dem el ele gidin İmralı'ya kandile şube açın. üç beş oy için kivirmadiginix yer kalmadı. 150 67
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Evet dem yeni kankiler buldu, akp ve mhp 134 49
    Ali Arslan Ali Arslan:
    Helal olsun CHP ye 55 yasindayim hiç CHP ye oy atmadım,ama teröristlerle birlikte vatani parcalamaya çalışanlara katılmadığı için eğer çizgisini bozmazsa oyun CHP yedir 89 57
    199715 199715:
    Siz aynı yatağa girdiniz. Yatakla birlikte imralıya... Hadi bakalım... 87 40
    Ali Levent Ali Levent :
    Boş verin günlük siyasi söylemleri. Özel'in dediğinde tek bir yere dikkatinizi çekerim: KURUCU İRADE. Bunu Damat Feritler, Venizeloslar, Şeyh Saitler ve daha niceleri tecrübe etti. Dilerim başkaları da denenmişi denemez! Filmin sonunu biliyoruz. 38 11
    123456789 123456789:
    kanki derken o işin yapamayacağınız hiçbir şey yok sizin 24 2
    Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Ramo.. Gerçekten nasıl bir algılama kapasiten var tam araştırmalık. Okuduğun gördüğün izlediğin duyduğun haberlerden hiç bir şey anlamamak pes doğrusu. Kimin kimlerle olduğunu değil ülke dünya gördü duydu bir eksik sen kalmışsın belli arada sırada da olsa oksijen al diyeceğim de o da fayda etmez gibi geliyor aslında oksijende alıyorsun artık içeride ona ne yapıyorsan ortaya böyle azotlu bir netice çıkıyor. 15 0
  • Hursit Yavas Hursit Yavas:
    olaya bak 2 sene once secimlerde chp dem ile birikte hain ilan edildi apo cikacak demirtas cikacak diye naralar atildi simdi iktidar birlikte dalkavuklari ile birikte 141 32 Yanıtla
    Haydar Ali Haydar Ali:
    CHP sonunu getirdi artık bir beş sene daha iktidar olma şansını kayıp etmiştir. %25 den %21 düşer artık. 3 4
  • Neco3955 Neco3955:
    neden yaralasın sizin gibi apocu sevici değil çoğu 106 40 Yanıtla
  • murat salih başçı murat salih başçı:
    bir Kürt olarak demden başka hiçbir parti tercih etmemiştim ama özelden sonra ilk defa bana itici gelmiyordu CHP. tarihinde bize yaptıklarını çok iyi biliyoruz. demek ki gerçekten hiç değişmiyormus 51 72 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Selahattinli günler de bana itici gelmiyordu. Selahattin, PKK ile kendi partisini ayırmaya başlamıştı. Ta ki Kandil tehdit edene kadar. Siz terörist PKK'yı Kürtlerin temsilcisi sayan DEM'e oy vermeye devam ediniz lütfen. CB seçiminde de Erdoğan'ı seçersiniz yakın tarih bilginizle. Yine de, sonradan pişman olmamak için arada bir son yüzyılın tarihini öğrenmenizi naçizane tavsiye ederim. Faydanızadır. 53 20
  • Mehmet Topuz Mehmet Topuz:
    bizde millet olarak not ettik ,sandık geldiğinde herkesin notunu ona gore vereceğiz ... 81 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat Fiyatlar adeta çakıldı Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
Kavanozu açan polisler şok oldu Litresi 10 milyon dolar Kavanozu açan polisler şok oldu! Litresi 10 milyon dolar
Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu
Mahmut Tuncer’den sıra dışı “Serenay Sarıkaya“ çıkışı Mahmut Tuncer'den sıra dışı "Serenay Sarıkaya" çıkışı
İngiltere Başbakanı Starmer düşmekten son anda kurtuldu İngiltere Başbakanı Starmer düşmekten son anda kurtuldu
İmralı’ya gitmeyecek olan HÜDA-PAR’dan alternatif öneri İmralı'ya gitmeyecek olan HÜDA-PAR'dan alternatif öneri
Mamdani Beyaz Saray’da Trump: Anlaşmazlıklarımız olabilir ama yardım edeceğiz Mamdani Beyaz Saray'da! Trump: Anlaşmazlıklarımız olabilir ama yardım edeceğiz
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten Mal varlıklarına el konuldu Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu
Nevşehir’de turistleri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten kararı Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten kararı
Zeytinburnu’nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı Zeytinburnu'nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı
Tahkim Kurulu cezaları onadı 149 hakemin kariyeri bitti Tahkim Kurulu cezaları onadı! 149 hakemin kariyeri bitti

22:02
5 gol, 2 kırmızı kart Galatasaray ikinci yarıda geri döndü
5 gol, 2 kırmızı kart! Galatasaray ikinci yarıda geri döndü
20:41
Bir zehirlenme vakası da cezaevinden 123 hükümlü hastanelik oldu
Bir zehirlenme vakası da cezaevinden! 123 hükümlü hastanelik oldu
19:33
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı İtiraz eden de var kabul eden de
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! İtiraz eden de var kabul eden de
19:18
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi
18:28
Akhisar’da zincirleme kaza: 2 ölü, 1’i ağır 7 yaralı
Akhisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 1'i ağır 7 yaralı
18:24
Galatasaray’ın Eren Elmalı’nın cezasına yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı
Galatasaray'ın Eren Elmalı'nın cezasına yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı
17:50
Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik aşama Kızı uyuşturucu testi yaptırdı
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik aşama! Kızı uyuşturucu testi yaptırdı
15:59
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz
14:49
G20 Liderler Zirvesi’ne Bakan Şimşek’in uyarısı damga vurdu
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu
13:20
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde Suudi Prens’i omzuna vurarak selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Prens'i omzuna vurarak selamladı
11:21
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2025 22:34:37. #7.13#
SON DAKİKA: DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.