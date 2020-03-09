Demir: Fuarlar işadamlarının vizyonunu genişletiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demir: Fuarlar işadamlarının vizyonunu genişletiyor - Son Dakika

Demir: Fuarlar işadamlarının vizyonunu genişletiyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Kariyer Fuarın'da (DAKAF'20) MÜSİAD Erzurum Şubesi'nin standı büyük ilgi gördü.

Demir: Fuarlar işadamlarının vizyonunu genişletiyor, System.String[]

Doğu Anadolu Kariyer Fuarın'da (DAKAF'20) MÜSİAD Erzurum Şubesi'nin standı büyük ilgi gördü.


Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğin de gerçekleşen Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde 430 kamu kurumu ve özel sektöün katılımı ile gerçekleşen Kariyer Fuarı iki gün sürdü. Fuarda öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olunurken, 150'den fazla proje sunuldu. Fuarda MÜSİAD Erzurum Şubesi ve üyeleri de stantlar açtı.


İş görüşmelerinin de yapıldığı fuara katılan MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, bu tür organizasyonların yerel yatırımcılar açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Yatırımcıların hem kendilerini tanıtma, hem de dışarıdan gelen iş adamları ile tanışma ve iş yapma imkanına kavuştuğunu belirten Demir, "Bu tür fuar organizasyonlar ile iş adamlarımız vizyonlarını daha da genişleterek gerek iş ortaklığı gerekse ikili ticaret yapma adına önemli mesafeler katediyorlar. İş adamlarımızın bu tür fuarları kaçırmamalarını istiyoruz. Önümüzdeki hafta Erzurum'da TÜYAP tarafından yeni bir fuar daha düzenlenecek. Ayrıca, Kasım ayı içerisinde Türkiye'nin en büyük organizasyonu olan MÜSİAD EXPO Fuarı İstanbul'da açılacak. Bu fuara yurt içi ve yurt dışında binlerce iş adamı, firma, siyasetçi bazı bürokratlar katılacak. Nasip olursa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışını düşündüğümüz fuara Erzurumlu firmalarımızın da katılmasını bekliyoruz."dedi.


Bu arada, aralarında Erzurum Defterdarı Fahrettin Palaoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Bayburt İŞKUR Müdürü M.Abdullah Kahveci, Gümüşhane İŞKUR Müdürü Hikmet Kaya, Trabzon İŞKUR Müdürü İbrahim Büyük, Erzurum İŞKUR Müdürü A. Kadir Mutlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş'ın da bulunduğu yaklaşık 20 bin kişi MÜSİAD Erzurum Şubesi'nin standını ziyaret etti. - ERZURUM

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:56 Kaynak: İHA
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