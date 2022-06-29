Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu müfettişleri, MASAK personeli ortak çalışma grubu oluştururken, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi. Oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonun hazırlık aşamasında her bilgi, belge ve detayı titizlikle değerlendirilirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirlerini de uyguladı. Bu çalışmaların sonucunda demir çelik sektöründe faaliyet gösteren üç ayrı suç örgütü tespit edildi.

KAMUYU 25 MİLYAR LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Bu suç örgütlerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin 10 aylık titiz çalışması sonucu bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 840 ekip, 2 bin 100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personeli görev aldı. Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da arasında olduğu üç ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor. 14 fabrika ve 850 adreste arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

500 MİLYON TL ELE GEÇİRİLDİ

'Demir Yumruk' operasyonunda yaklaşık 4 kamyonu dolduran belge ve ziynet eşyaları ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirildi. Vergi denetime takılmamak için demirleri, şehir içindeki depolarda gezdirdiği belirlenen şüphelilerin, şehirler arasında Plaka Tanıma Sistemi'nde usulsüzlüğe yakalanmamak için de boş kamyonetleri ülke genelinde gezdirdiği saptandı. Erol Evcil ve diğer 2 örgüt lideri, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin, yaklaşık 1 hafta sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.