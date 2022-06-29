Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor

29.06.2022 12:23

Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, KOM Daire Başkanlığı personelinin katılımı ile dün Ankara merkezli 29 ilde "Demir Yumruk" operasyonu yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütlerinin liderleri Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak da bulunuyor. Operasyon kapsamında 500 milyon lira da para ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu müfettişleri, MASAK personeli ortak çalışma grubu oluştururken, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi. Oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonun hazırlık aşamasında her bilgi, belge ve detayı titizlikle değerlendirilirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirlerini de uyguladı. Bu çalışmaların sonucunda demir çelik sektöründe faaliyet gösteren üç ayrı suç örgütü tespit edildi.

KAMUYU 25 MİLYAR LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Bu suç örgütlerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin 10 aylık titiz çalışması sonucu bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 840 ekip, 2 bin 100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personeli görev aldı. Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da arasında olduğu üç ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor. 14 fabrika ve 850 adreste arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

500 MİLYON TL ELE GEÇİRİLDİ

'Demir Yumruk' operasyonunda yaklaşık 4 kamyonu dolduran belge ve ziynet eşyaları ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirildi. Vergi denetime takılmamak için demirleri, şehir içindeki depolarda gezdirdiği belirlenen şüphelilerin, şehirler arasında Plaka Tanıma Sistemi'nde usulsüzlüğe yakalanmamak için de boş kamyonetleri ülke genelinde gezdirdiği saptandı. Erol Evcil ve diğer 2 örgüt lideri, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin, yaklaşık 1 hafta sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 301'e yükseldi 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltı sayısı 301'e yükseldi Mimarlar Odası Ankara Şubesi: 'Sel Felaketleri Bölgenin Kaderi Değil, İktidarın Vurdumduymaz Uygulamalarıdır' Mimarlar Odası Ankara Şubesi: 'Sel Felaketleri Bölgenin Kaderi Değil, İktidarın Vurdumduymaz Uygulamalarıdır'

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:23 Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi
12:23 Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor
12:21 Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi
12:21 Ayakları dışarıda otomobil kullanan sürücüye ceza yazıldı
11:58 Terör destekçisi vekil Kakabaveh'dan, İsveç hükümetine sert tepki: Türkiye'ye teslim oldu
11:52 Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte Weghorst'un maliyeti
11:48 Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı muhtıraya Akşener'den tepki: İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir
11:35 Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni bulundu
11:20 Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir!
11:12 Oyuncu Aslıhan Gürbüz ve meslektaşı İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 12:36:54. #1.11#
SON DAKİKA: Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement