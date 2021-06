Demirel hayranı Bolat beyaz atla anma etkinliklerine katılacak - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde Mehmet Bolat, hayranı olduğu 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anma törenine beyaz at ile gidiyor.

Mehmet Bolat, DYP sembolü olan kıratla, Demirel'in ölümünün 6'ncı yıldönümünde mezarının bulunduğu Isparta İslamköy'deki Çalcatepe ve Ankara'da yapılacak törenlere katılacak.

Demirel'in manevi oğulları olarak bilinen, Adnan Menderes Dernekler Federasyonu (ADFED) Mersin İl Başkanı, eski Bağcılar Belediye Başkanı, Tarsus siyasetinin renkli siması Mehmet Bolat, Kleopatra Kapısı'nda pikabın üzerinde beyaz atla birlikte yola çıktı.

Kleopatra Kapısında pikabın üzerinde kırata binen Mehmet Bolat, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kendiyle özdeşleşen ve sürekli yanında taşıdığı fötr şapkayla Tarsusluları selamlayarak yola çıktı.

Süleyman Demirel'in, devlet adamlığıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük hizmetler yaptığını kaydeden ADFED Mersin İl Başkanı Mehmet Bolat, "Demirel, Türk halkına, Cumhuriyetine, Devletine büyük hizmetler etmiş, eşsiz bir insandı. O'nu ebediyete intikalinin 6. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

Türk siyasetinin "Baba" lakaplı devlet adamı olan Süleyman Demirel'in bıraktığı yerden, aynı azim ve kararlılıkla halka hizmet etmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Bolat, "Baba sen rahat uyu Emanetinin bekçisi olarak seni kalbimizde yaşatacağız, eserlerini koruyacağız. Bıraktığın yoldan yürümeye dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da aynı şevkle yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN