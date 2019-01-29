Demokrat Parti
(DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal
, "Milletimize 'mahkum değilsiniz' diyecek, milletimizin kendisini bulabileceği, farklı alternatifleri bulabileceği bir siyaset profilini, adayları hep beraber ortaya koymak mecburiyetindeyiz." dedi.
Uysal, partisince Konya
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen "Demokrat Parti Konya Aday Tanıtım Toplantısı"nda, DP'nin ülkede kutuplaşma ortaya çıkaranlara karşı birleştirici ve doğru bir alternatif olduğunu söyledi. Türkiye
'de siyasetin çarpık işlediğini iddia eden Uysal, "Milletimize 'mahkum değilsiniz' diyecek, milletimizin kendisini bulabileceği, farklı alternatifleri bulabileceği bir siyaset profilini, adayları hep beraber ortaya koymak mecburiyetindeyiz." diye komuştu.
Uysal, ülkenin demokratik anlamda gelişmesi, kalkınması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Türkiye'nin köklü bir geçmişe sahip güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Uysal, " Irak
'ta, Suriye
'de yaşananlara bakalım. Büyük Türkiye Cumhuriyeti
'nin her bir vatandaşına sunduğu imkanın, hukukun, imtiyazın, refahın, güvenliğin kıymetini her bir vatandaşımızın bilmesi gerekmektedir. Bunun kıymetini en fazla da, ülkeyi sokakta bulmadığımız için, bu ülkeyi yönetenler bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Uysal, 31 Mart'ın bütünleşme, milletin ortak hassasiyetlerini kitlelerle buluşturma zamanı olmasını diledi.
Konuşmanın ardından DP'nin Konya adayları tanıtıldı.
DP'nin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ali Seçmen Çevik olurken, ilçe belediye başkan adayları
şöyle: Merkez Karatay
ilçesinde Münir Nair Kapandı, merkez Meram
ilçesinde Ali Kaya
, merkez Selçuklu
ilçesinde Mukaddes Edirneligil, Ahırlı
'da Vehbi Özalp
, Akören
'de İbrahim Uçar, Altınekin
'de Nermin Varlısenet, Beyşehir
'de Mehmet Balki, Cihanbeyli
'de Mevlüt Ayvaz, Çumra
'da Ali Sütçü, Doğanhisar
'da Yusuf Özdoğan, Emirgazi
'de Mustafa Şafak, Ereğli
'de Şaban Menen, Ilgın
'da Halil Kaya
, Karapınar
'da Fettah Karakuş, Kulu
'da Hamit Ünlü, Sarayönü
'nde Şaban Göçer, Seydişehir
'de Muhittin Cerit, Taşkent
'te Süleyman Özer.