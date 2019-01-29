Son Dakika Haberleri: Demokrat Parti Konya Aday Tanıtım Toplantısı

Demokrat Parti Konya Aday Tanıtım Toplantısı

51 dakika önce

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Milletimize 'mahkum değilsiniz' diyecek, milletimizin kendisini bulabileceği, farklı alternatifleri bulabileceği bir siyaset profilini, adayları hep beraber ortaya koymak mecburiyetindeyiz.

Demokrat Parti Konya Aday Tanıtım Toplantısı, System.String[]
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Milletimize 'mahkum değilsiniz' diyecek, milletimizin kendisini bulabileceği, farklı alternatifleri bulabileceği bir siyaset profilini, adayları hep beraber ortaya koymak mecburiyetindeyiz." dedi.

Uysal, partisince Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu'nda düzenlenen "Demokrat Parti Konya Aday Tanıtım Toplantısı"nda, DP'nin ülkede kutuplaşma ortaya çıkaranlara karşı birleştirici ve doğru bir alternatif olduğunu söyledi.

Türkiye'de siyasetin çarpık işlediğini iddia eden Uysal, "Milletimize 'mahkum değilsiniz' diyecek, milletimizin kendisini bulabileceği, farklı alternatifleri bulabileceği bir siyaset profilini, adayları hep beraber ortaya koymak mecburiyetindeyiz." diye komuştu.

Uysal, ülkenin demokratik anlamda gelişmesi, kalkınması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin köklü bir geçmişe sahip güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Uysal, " Irak'ta, Suriye'de yaşananlara bakalım. Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşına sunduğu imkanın, hukukun, imtiyazın, refahın, güvenliğin kıymetini her bir vatandaşımızın bilmesi gerekmektedir. Bunun kıymetini en fazla da, ülkeyi sokakta bulmadığımız için, bu ülkeyi yönetenler bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Uysal, 31 Mart'ın bütünleşme, milletin ortak hassasiyetlerini kitlelerle buluşturma zamanı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından DP'nin Konya adayları tanıtıldı.

DP'nin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ali Seçmen Çevik olurken, ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Merkez Karatay ilçesinde Münir Nair Kapandı, merkez Meram ilçesinde Ali Kaya, merkez Selçuklu ilçesinde Mukaddes Edirneligil, Ahırlı'da Vehbi Özalp, Akören'de İbrahim Uçar, Altınekin'de Nermin Varlısenet, Beyşehir'de Mehmet Balki, Cihanbeyli'de Mevlüt Ayvaz, Çumra'da Ali Sütçü, Doğanhisar'da Yusuf Özdoğan, Emirgazi'de Mustafa Şafak, Ereğli'de Şaban Menen, Ilgın'da Halil Kaya, Karapınar'da Fettah Karakuş, Kulu'da Hamit Ünlü, Sarayönü'nde Şaban Göçer, Seydişehir'de Muhittin Cerit, Taşkent'te Süleyman Özer.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Konya, Uysal, Demokrat Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu

8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti Motosikletle Giderken Çelik Halatın Boğazını Kestiği İmam Ağır Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 16:47:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demokrat Parti Konya Aday Tanıtım Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]