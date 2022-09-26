Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde 9 limanı ziyaret edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde 9 limanı ziyaret edecek

26.09.2022 21:18
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde 9 limanı ziyaret edecek

Deniz Kuvvetler Komutanlığına ait gemiler Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla 9 limana ziyarette bulunacak.

Deniz Kuvvetler Komutanlığına ait gemiler Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla 9 limana ziyarette bulunacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gemiler Karadeniz Ereğli, İstanbul Dolmabahçe, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, İzmir, Marmaris, Mersin ve İskenderun limanlarını yarın ziyaret edecek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu da Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Marmaris, Mersin ve Gölcük'te konserler verecek.

Vatandaşlar gemileri ziyaret edip, konserlere katılabilecek.

YORUMLAR
500
Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yeni eğitim öğretim yılı hazırlığı Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yeni eğitim öğretim yılı hazırlığı Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirildi Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirildi
Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Karadeniz, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde 9 limanı ziyaret edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:43 ABD'yi kızdıracak adım! İstihbarat bilgilerini sızdıran isme Rusya vatandaşlığı verildi
20:41 Önder Karaveli sürprizi! Adanaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
20:37 Yılan saldırısında hayatını kaybeden adamın son sözleri duygulandırdı
20:27 51 kadının hamile kalması için donör oldu! Yaptığı itiraf olay yarattı
20:13 Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi
19:41 Michy Bathsuayi ojeli fotoğrafını paylaştı! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı
19:36 Muhalefet neden henüz ortak aday belirlemedi? DEVA Partisi lideri Babacan merak edilen soruyu yanıtladı
19:18 Fenerbahçe lisans çıkarmamıştı! Filip Novak'a talip çıktı
18:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciden dar gelirlilere kadar milyonlarca vatandaşa verilecek destekleri tek tek duyurdu
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 21:18:38. #1.12#
SON DAKİKA: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde 9 limanı ziyaret edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement