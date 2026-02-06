Deniz öğretmen, 26 yıl sonra ilk görev yeri Yüksekova'ya geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Deniz öğretmen, 26 yıl sonra ilk görev yeri Yüksekova'ya geri döndü

Deniz öğretmen, 26 yıl sonra ilk görev yeri Yüksekova\'ya geri döndü
06.02.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine, 26 yıl önce atanıp burada 5 yıl görev yapan Biyoloji Öğretmeni Deniz Demirkazık (47), kendi isteğiyle yeniden ilçeye atandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine, 26 yıl önce atanıp burada 5 yıl görev yapan Biyoloji Öğretmeni Deniz Demirkazık (47), kendi isteğiyle yeniden ilçeye atandı. İlk görev yerinde yıllar sonra yeniden öğrencilerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Demirkazık, "Yüksekova'yı, insanlarını ve buradaki samimi ortamı hiç unutmadım" dedi.

Çorumlu Biyoloji Öğretmeni Deniz Demirkazık, 2000 yılında Yüksekova Sabancı İlköğretim Okulu'na sınıf öğretmeni olarak atandı. Demirkazık, ilçede 5 yıl görev yaptıktan sonra 2005 yılında memleketi Çorum'a tayini çıktı. Farklı illerde görev alan Deniz Demirkazık, bu yılki atamalarda ise kendi isteğiyle ilk görev yeri olan Yüksekova'yı tercih etti. Demirkazık, Yüksekova 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde biyoloji öğretmeni olarak göreve başladı.

'DAHA TECRÜBELİ BİR ÖĞRETMEN OLARAK BURADAYIM'

Yıllar sonra tekrar ilçede öğretmenlik yapmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirten Deniz Demirkazık, "İlk öğretmenlik mesleğimi burada yaptım. Yüksekova'yı, insanlarını ve buradaki samimi ortamı hiç unutmadım. 26 yıl aradan sonra yeniden burada olmaktan çok mutluyum. Bu sefer daha tecrübeli bir öğretmen olarak buradayım" diye konuştu.

'MEZUN ETTİĞİM ÖĞRENCİLERİM BENİ TANIDI'

İlçeye gelir gelmez eski öğrencileriyle karşılaşmanın kendisini duygulandırdığını ifade eden Demirkazık, "Yıllar önce mezun ettiğim birçok öğrencim beni tanıdı, yanıma gelip ziyaret etti. Onların isimlerini söylediklerinde soyadlarını hatırlamak, aramızdaki bağın hiç kopmadığını gösterdi. Demek ki 26 yıl önce burada güzel izler bırakmışım" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ BURADA DAHA İYİ İFADE EDECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Yüksekova'nın kendisi için özel bir yeri olduğunu da vurgulayan Deniz Demirkazık, "Beni buraya çeken, buranın örf ve adetleri ve insanlarının aydın bakış açısıydı. Kendimi burada daha iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Gelecek nesillere daha fazla bir şeyler verebilmek benim için çok önemli. Burada kalmayı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yüksekova, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz öğretmen, 26 yıl sonra ilk görev yeri Yüksekova'ya geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’ye geliyor Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son görüntüleri ortaya çıktı

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:26
3 aday var Fenerbahçe’de transfer için son gün çılgınlığı
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:49
6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı
6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:22:42. #7.11#
SON DAKİKA: Deniz öğretmen, 26 yıl sonra ilk görev yeri Yüksekova'ya geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.