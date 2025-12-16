Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu

Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu
16.12.2025 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de sahte kimlik kullanarak 20 milyon lira değerindeki arsaya satmaya çalışan dolandırıcının oyununu, tapu müdürlüğündeki personelin dikkati bozdu. Olayın ortaya çıkmasıyla dolandırıcı gözaltına alındı, personele ise teşekkür belgesi verildi.

Denizli'de geçtiğimiz günlerde bir şahıs Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 20 milyon liralık arsayı uygun fiyata satacağını emlakçılara duyurdu. Emlakçıların aracılığıyla arsayı satacak şahıs ile bir inşaat firması anlaşma sağlayarak Merkezefendi Tapu Müdürlüğüne başvurdu.

Memurun dikkati 20 milyonluk dolandırıcılığı engelledi

PERSONELİN DİKKATİ OYUNU BOZDU

İşlemler sırasında ilçe tapu müdürlüğü personelleri şahsın ibraz ettiği kimlik fotoğrafı ile sisteme kayıtlı fotoğraf arasında uyuşmazlık belirledi. Durumu Tapu Müdürüne ileten personelin uyarısı üzerine işlem durduruldu. Yapılan detaylı incelemelerde şahsın sahte kimlik düzenleyerek, başkasına ait arsayı satmaya çalıştığı belirlendi.

Memurun dikkati 20 milyonluk dolandırıcılığı engelledi

DOLANDIRICI GÖZALTINA ALINDI

Dolandırıcının gerçek arsa sahibi ile bir bağlantısının bulunmadığı, arsa sahibinin yurtdışında ikamet ettiği ve durumdan haberdar olmadığı ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkması üzerine dolandırıcı Tapu Müdürlüğünde gözaltına alındı.

Memurun dikkati 20 milyonluk dolandırıcılığı engelledi

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

20 milyon liralık dolandırıcılık memurların dikkati sayesinde engellendi. Tapu ve Kadastro Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Bölge Müdürlüğümüze bağlı Merkezefendi Tapu Müdürlüğünde yapılan sahtecilik girişimi müdürlük çalışanlarının dikkat ve özverili çalışmalarından dolayı herhangi bir hak kaybına ve hazine sorumluluğuna sebebiyet verilmeden önlenmiştir. Genel Müdürümüz Hakan Gedikli sahtecilik girişiminin tespitinde rol oynayan personele teşekkürlerini iletmiştir. Bölge Müdürümüz İlhan Özlü tarafından ilgili personele Teşekkür belgeleri verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Denizli, Emlak, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    olması gerekeni yapına neden ödüllere boğuyoruz tüm şubeyi :)sahte kimliğe satış yapmamak en tabi görevi zaten amk hırsızı yakalayan polisi alkışlıyoruz terörist vuran askeri 2 0 Yanıtla
  • Ahmend Ahmend:
    Kripto başarısı tamamen zamanlama ve uzmanlıkla ilgilidir! Nelson sayesinde portföyüm sadece birkaç hafta içinde 714 bin dolara yükseldi. Gerçek bir profesyonel! Onu Telegram'da "NildaSGNL"de bulun 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin can verdiği faciadaki ihmaller tek tek ortaya çıktı Zabıtalara hediyeler dağıtmış 7 kişinin can verdiği faciadaki ihmaller tek tek ortaya çıktı! Zabıtalara hediyeler dağıtmış
Bahar dizisi final yapıyor Bahar dizisi final yapıyor
Türk F-16’ları, Karadeniz’de İHA düşürdü Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü
Anderson Talisca alev alev yanıyor Anderson Talisca alev alev yanıyor
TFF açıkladı: Türkiye Kupası’nda değişiklik TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nda değişiklik
RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı
Trafik derdine son Uçan elektrikli otomobil gelecek yıl yollarda Trafik derdine son! Uçan elektrikli otomobil gelecek yıl yollarda
Aralarına alıp acımasızca dövdüler Dehşet anları kameralarda Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda
Lisede mide bulandıran olay Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi Lisede mide bulandıran olay! Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderdi

17:46
Anlaşma neredeyse tamam Fenerbahçe’den orta sahaya sürpriz takviye
Anlaşma neredeyse tamam! Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz takviye
17:32
Nijerya Milli Takım’ı Dünya Kupası’na katılabilir
Nijerya Milli Takım'ı Dünya Kupası'na katılabilir
17:25
Hakan Çalhanoğlu hakkında sevindiren haber
Hakan Çalhanoğlu hakkında sevindiren haber
16:54
Mehmet Akif Ersoy’la ilgili yeni ifşa Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni ifşa! Eski mesai arkadaşı yaptıklarını anlattı
16:52
Kylian Mbappe mahkemeyi kazandı Servetine servet kattı
Kylian Mbappe mahkemeyi kazandı! Servetine servet kattı
16:12
Dünya devinde yenge krizi Yıldız oyuncu gemileri yaktı
Dünya devinde yenge krizi! Yıldız oyuncu gemileri yaktı
15:38
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş
15:08
Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu İşte 2 cenaze çıkan ev
Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev
15:05
Konyaspor maçında sakatlanmıştı Fenerbahçe’nin yıldızı tam 2 ay yok
Konyaspor maçında sakatlanmıştı! Fenerbahçe'nin yıldızı tam 2 ay yok
14:46
Sadece 15 günleri var Türkiye’den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 18:13:01. #7.13#
SON DAKİKA: Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.