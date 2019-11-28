Denizlili tekstilciler, Körfez ülkelerinden gelen ithalatçı firmaların temsilcileriyle görüştü

Denizli'de, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonla Körfez ve Arap ülkelerinden gelen yaklaşık 30 ithalatçı firmanın temsilcisi, tekstil üreticileri ile bir araya geldi.

Denizli tekstilinin Körfez-Arap ülkelerindeki yeni pazarlarla iş bağlantıları sağlaması amacıyla düzenlenen "A Bridge Made of Home Textile" organizasyonu kapsamında ikili iş görüşmesi bir otelde gerçekleştirildi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ile Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneğinin (DETGİS) de katkı sağladığı görüşmelere katılan Suudi Arabistan, Yemen, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudan'dan yaklaşık 30 ithalatçı firmanın temsilcisi, Denizli'den 40'a yakın tekstil firması temsilcisiyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli'deki ev tekstili ürünlerinin Körfez ülkelerine pazarlanması için bu konuda faaliyet gösteren yatırımcıların kentteki üreticilerle tanıştırılması adına böyle bir organizasyon yaptıklarını anlattı.

Körfez ülkelerinden yaklaşık 30 ev tekstili, mensucatla ilgili tüccar ve yatırımcıları Denizli'de ağırladıklarını aktaran Göksu, " Türkiye'nin adı başlı başına bir marka. Yapmamız gereken sadece Orta Doğu'dan, Körfez'den gelen tüccar ve yatırımcıları İstanbul ve Ankara dışında özellikle belli üretimlerde yoğunlaşmış illerle buluşturmamız." dedi.

Göksu, yatırımcı ve tüccarların, Denizli'de üreticilerin ellerinde gördükleri ürünlerden çok memnun olduklarını dile getirdi.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan da ikili iş görüşmesinde 30 ithalatçı firmanın temsilcilerini Denizlili tekstil üreticileri ile buluşturarak yeni iş bağlantılarının yolunu açmayı hedeflediklerini vurguladı.

TİM'in 2018 verilerine göre, Türkiye'de en fazla ihracat yapan 9. il konumundaki Denizli'nin ihracatında tekstil ürünlerinin önemli bir paya sahip olduğuna değinen Akdoğan, kentteki tekstil sektörünün yüksek istihdam hacmi ve oluşturduğu katma değer bakımından ülkenin ve bölgenin geçmişi kadar geleceğine de katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Körfez-Arap ülkelerini temsilen konuşma yapan Saad Ali Al-Najjar ise tekstil üzerine yeni bir işe başlamak istediklerini ve bu yüzden etkinliğe katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'dan geldim. Türkiye'ye ilk defa 5 yıl önce geldim. Bu ikinci gelişim, aslında otel ve gayrimenkul branşlarında çalışıyorum. Yeni bir işe başlamak istiyorum, tekstil üzerine. Daha önce birçok ülkeye gittim ama Türk ürünleri gibi kaliteli ve ucuz hiç bulamadım. 5 yıl önce Türkiye'den bir tekstil ürünü aldım ve halen kullanıyorum. Çok kaliteli ve fiyatı çok uygun. Alacağım tekstil ürünlerini Suudi Arabistan'a götüreceğim ve satacağım, umarım zaman içinde ticaretimiz artar."

300'e yakın ticari görüşme sağlandı

Denizli'nin tekstil ve hazır giyim sektörünün artan pazar arayışına alternatif çözüm bulmak, yeni ülke ve alıcılarla iş bağlantıları kurulmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte 300'e yakın ticari görüşme sağlandı.

Ev ve plaj giyimi üreticisi firmaların son koleksiyonlarını tanıttığı Denizli Fashion Week'e de katılan heyet, yarın bazı tekstil firmalarını ziyaret ederek, kentin tarihi, kültürel çeşitliliğini tanımak amacıyla merkez ve Pamukkale'yi gezecek.