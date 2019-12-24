Denizlispor evinde dağıldı - Son Dakika
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Denizlispor evinde dağıldı

6 saat önce

SÜPER Lig'de önceki hafta deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek flaş bir skora imza atan Yukatel Denizlispor evinde Aytemiz Alanyaspor karşısında adeta dağıldı.

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SÜPER Lig'de önceki hafta deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek flaş bir skora imza atan Yukatel Denizlispor evinde Aytemiz Alanyaspor karşısında adeta dağıldı. Rakibine 5-1 mağlup olarak şoka uğrayan yeşil-siyahlıların 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ege ekibi 4 yıl sonra sahasındaki en farklı hezimeti yaşadı. Son olarak 1'inci Lig'de mücade ettiği 2015-16 sezonunda evinde Elazığspor'a 4-0 kaybeden yeşil-siyahlılar yıllar sonra ilk kez taraftarı önünde sahayı farklı mağlubiyetle terk etti. Denizlispor aynı sezonda evinde eski adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor şimdiki ismiyle Gaziantep Futbol Kulübü'ne de 5-2 kaybetti. Yıllar sonra iç sahada gelen farklı mağlubiyet Denizlispor'da moralleri de bozdu.

Deplasmanlarda bu sezon oldukça başarılı sonuçlara imza atıp en iyi performans gösteren 3 takımdan biri olan Denizlispor iç sahada ise hayal kırıklığı yarattı. Atatürk Stadı'nda çıktığı 8 maçın sadece 2'sini kazanabilen Denizlispor, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Evinde Galatasaray ile Çaykur Rizespor'u 2-0'la geçen Ege ekibi, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'a kaybedip, Medipol Başakşehir'le berabere kaldı. Sahasında 7 gol atan Denizlispor 12 kez topu ağlarında gördü. Takımının başında 4'üncü yenilgisini alan teknik direktör Mehmet Özdilek ise 5-1'lik skoru, "Enteresan goller yedik" diyerek yorumladı.Bu sezon 4 Ekim'de BtcTurk Yeni Malatyaspor'a da dış sahada 5-1 yenilen Denizli'de, Alanya önünde ilk golü 35'inci dakikada kalelerinde gördüklerini belirten Özdilek, "O dakikaya kadar her şey dengeliydi. Bir anlık hata 1-0 geriye düşmemize neden oldu. Daha sonra 2 dakika içinde 2 gol yedik. Bu enteresandı. İkinci yarı yakaladığımız pozisyonlar vardı. Riskler aldık ve neticesinde beklemediğimiz bir skorla karşılaştık. Futbolda bunlar var. Beklentimin altında bir maç oldu. Ankaragücü'nü yenerek kaybı telafi edip, devre arasına öyle gireceğiz" dedi. Özdilek, cezalı olan stoper Mustafa Yumlu'nun yokluğunu hissettiklerini de sözlerine ekleyip, "Mustafa'yı aradık. Belki o olsa, ilk golü yemezdik. O bizim kilit oyuncumuz. Mevcut kadroyla doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimizi devre arasında gidermek zorundayız" ifadelerini kullandı.


Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:03 Kaynak: DHA
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